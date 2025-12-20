Aumento Estatales Bonaerenses: gremios presionan por el cierre de paritarias 2025

Este sábado 20 de diciembre es una fecha clave para los trabajadores de la administración pública de la Provincia de Buenos Aires. En un contexto económico complejo, el gobierno de Axel Kicillof da inicio al cronograma de pago del Medio Aguinaldo (SAC), mientras la tensión con los gremios se mantiene latente ante la falta de una nueva definición salarial para cerrar el año.

Si sos docente, policía, médico o administrativo de la Ley 10.430, acá te contamos todo lo que tenés que saber sobre tu cobro y el estado de las negociaciones paritarias que definirán los próximos aumentos para estatales bonaerenses.

Estatales Cronograma de pago: ¿Cuándo cobro el aguinaldo?

El Ministerio de Economía provincial confirmó que desde hoy, 20 de diciembre, se encuentran depositados los montos correspondientes a la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario.

Fecha de cobro: A partir del sábado 20/12.

A partir del sábado 20/12. Alcance: Docentes, personal de salud, policía, servicio penitenciario y administración central.

Docentes, personal de salud, policía, servicio penitenciario y administración central. Modalidad: Depósito directo en las cuentas sueldo del Banco Provincia.

Dato útil: Si bien el depósito comienza hoy, la acreditación puede variar según la operatividad de cada sucursal bancaria durante el fin de semana. Revisá tu home banking.

¿Hay aumento para estatales bonaerenses en diciembre?

Esta es la pregunta que más resuena en las oficinas y escuelas. Hasta la fecha, no se ha oficializado un nuevo aumento porcentual específico para los salarios de diciembre que se sume a lo ya acordado en paritarias anteriores.

La última actualización salarial significativa se terminó de ejecutar en octubre (parte del acuerdo bimestral). Los sindicatos señalan que los sueldos han perdido poder adquisitivo frente a la inflación acumulada del último trimestre.

La situación por sector:

Sector Estado de situación Reclamo principal Docentes (FUDB) Sin nueva oferta aceptada para dic. Recomposición urgente por inflación nov-dic. Estatales (10.430) Aguinaldo depositado. Piden bono de fin de año o suma fija. Policía y SPB Ajuste atado a la admin. pública. Equiparación con fuerzas federales.

El reclamo por el “Bono de Fin de Año”

A diferencia de otras provincias que ya confirmaron sumas extras (como Catamarca o Santiago del Estero), en la Provincia de Buenos Aires no hay anuncio oficial de un bono navideño para estatales al día de hoy.

Los gremios como ATE y UPCN han manifestado en las últimas reuniones la necesidad de una suma extraordinaria para compensar la caída del salario real antes de las fiestas, pero desde la Gobernación mantienen cautela fiscal. La prioridad declarada por la gestión de Kicillof ha sido garantizar el pago del aguinaldo en tiempo y forma, un desafío no menor dado el recorte de fondos coparticipables.

Lo que se viene: Paritarias 2026

El cierre de 2025 deja un escenario abierto. Sin una oferta salarial concreta para diciembre que satisfaga a las bases, la discusión se trasladará inevitablemente a los primeros días de enero o febrero, de cara al inicio del ciclo lectivo 2026.

En resumen:

✅ Ya podés revisar tu cuenta: El aguinaldo debería estar acreditado.

El aguinaldo debería estar acreditado. ⚠️ Aumento diciembre: Sin novedades oficiales de un nuevo porcentaje.

Sin novedades oficiales de un nuevo porcentaje. ❌ Bono extra: Por el momento, no está confirmado.

Para consultar tu recibo de sueldo digital y verificar la liquidación, podés ingresar al portal oficial de Recibos de Haberes de la Provincia.

Mantenete atento a las actualizaciones. Cualquier novedad sobre un decreto de último momento o acuerdo paritario será informada en este medio.

