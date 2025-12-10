Paritarias Estatales Bonaerenses Hoy: Aguinaldo, Bono y Aumento en diciembre 2025

Por Redacción Gremiales | Actualizado al 10 de diciembre de 2025

El cierre del 2025 llega con tensión en la administración pública de la Provincia de Buenos Aires. Mientras el cronograma del aguinaldo ya corre, la discusión salarial para el último mes del año sigue abierta y con final incierto. Los gremios estatales (ATE, UPCN y FEGEPPBA) y docentes (FUDB) presionan al gobierno de Axel Kicillof para una “reapertura urgente” que permita recomponer los bolsillos antes de las Fiestas.

Si sos trabajador estatal bonaerense (Ley 10.430) o docente, esta es la información actualizada que necesitás saber hoy sobre tu sueldo, el aguinaldo y las negociaciones en curso.

🔴 Estado de situación: ¿Hay aumento confirmado para diciembre?

Al día de la fecha, no hay un porcentaje de aumento cerrado para diciembre 2025.

La última negociación formal tuvo lugar a mediados de noviembre, pero terminó sin una oferta concreta sobre la mesa. Desde entonces, el escenario ha sido de espera. El argumento del Ejecutivo provincial vinculaba la pauta salarial a la aprobación de la Ley de Endeudamiento y el Presupuesto 2026 en la Legislatura, herramientas que Kicillof considera claves para garantizar los recursos.

Con el avance legislativo de estos proyectos en los primeros días de diciembre, los sindicatos consideran que “ya no hay excusas” y exigen una convocatoria inmediata.

“Es imperioso percibir un incremento salarial antes de que termine el año para no seguir perdiendo contra la inflación”, señalaron fuentes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) en una nota enviada al Ministerio de Trabajo.

📅 Fechas de cobro: Aguinaldo (SAC) y sueldos de Estatales Bonaerenses

Más allá de la paritaria, el calendario de pagos de diciembre tiene fechas fijas por ley que traen alivio a corto plazo.

Aguinaldo (SAC): El segundo Sueldo Anual Complementario debe estar depositado, por ley, antes del 22 de diciembre . La Provincia suele cumplir con este cronograma para evitar conflictos en la previa navideña.

El segundo Sueldo Anual Complementario debe estar depositado, por ley, antes del . La Provincia suele cumplir con este cronograma para evitar conflictos en la previa navideña. Sueldos de diciembre: Se percibirán, como es habitual, en los primeros días hábiles de enero 2026. Cualquier aumento que se acuerde “a último minuto” en estos días impactaría en este cobro.

💰 El tema del “Bono de Fin de Año”

Acá es fundamental aclarar la información para no caer en confusiones con anuncios de otras provincias:

En Provincia de Buenos Aires: Hasta el momento, el gobierno de Kicillof no ha confirmado un bono extraordinario de fin de año (suma fija) para los estatales bonaerenses en diciembre 2025.

Hasta el momento, el gobierno de Kicillof (suma fija) para los estatales bonaerenses en diciembre 2025. Cuidado con la info cruzada: Es posible que leas sobre bonos navideños; estos corresponden en su mayoría a provincias como Tucumán o Santiago del Estero, que ya hicieron anuncios oficiales. En Provincia de Buenos Aires, la prioridad de los gremios hoy es el aumento al básico (que queda permanente) por sobre el bono (que es por única vez).

📉 La carrera contra la inflación

La discusión se centra en recuperar lo perdido. El último acuerdo cerrado fue del 5% (pagado en dos tramos: agosto y octubre), lo que dejó sabor a poco tras la inflación acumulada del segundo semestre.

¿Qué piden los gremios?

ATE: Reclama un aumento que supere la inflación acumulada y garantías de continuidad laboral para los contratos que vencen el 31 de diciembre.

Reclama un aumento que supere la inflación acumulada y garantías de continuidad laboral para los contratos que vencen el 31 de diciembre. Docentes: Piden que el salario de base para el cálculo del aumento sea actualizado (usando sueldos de fines de 2025 y no los de principio de año) para que el porcentaje impacte realmente en el bolsillo.

🔍 Resumen: Lo que tenés que saber hoy

Tema Estado Actual Detalle Aumento Diciembre ⏳ En espera Gremios exigen reunión urgente esta semana. Aguinaldo ✅ Confirmado Se paga antes del 22 de diciembre. Bono Extra ❌ Sin novedad No hay anuncio oficial de Kicillof por ahora. Último Aumento 🔙 5% Fue el acuerdo de agosto/octubre.

¿Qué va a pasar en los próximos días?

Se espera que el Ministerio de Trabajo, liderado por Walter Correa, convoque a las partes antes del viernes 12 de diciembre para intentar cerrar el año con paz social. Si el llamado se demora, no se descartan medidas de fuerza o asambleas en los lugares de trabajo.

El dato clave: Si se cierra un acuerdo esta semana, es probable que se liquide por “complementaria” o llegue a tiempo para el cobro de haberes de enero.

Seguimos monitoreando las negociaciones minuto a minuto. Guardá esta nota para consultar actualizaciones.