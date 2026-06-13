Aguinaldo docentes bonaerenses en junio 2026: qué se sabe tras la última reunión paritaria

El aguinaldo docente bonaerense quedó otra vez en el centro de la agenda salarial luego de la reapertura de la paritaria entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense. La reunión dejó una señal concreta para los trabajadores de la educación: la Provincia confirmó el pago del Sueldo Anual Complementario de junio, aunque la discusión por una nueva recomposición salarial todavía no tuvo una oferta formal.

Aguinaldo docentes bonaerenses: qué quedó confirmado en junio 2026

La novedad más esperada por docentes activos y jubilados es que el medio aguinaldo de junio será abonado, en línea con el esquema legal del Sueldo Anual Complementario. Según la normativa laboral vigente en Argentina, el SAC se paga en dos cuotas y la primera tiene vencimiento el 30 de junio; el monto se calcula sobre el 50% de la mayor remuneración mensual devengada en el semestre.

En el caso de los docentes bonaerenses, la expectativa pasa por dos cuestiones: la fecha concreta de acreditación y si una eventual mejora salarial de junio puede llegar a entrar en la base de cálculo. Por ahora, tras la reunión paritaria, el dato político fuerte es que el pago fue ratificado, pero no se anunció una nueva propuesta salarial cerrada para el sector.

Paritaria docente: una reunión sin oferta salarial

El encuentro se realizó en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense y contó con la participación de representantes provinciales y del Frente de Unidad Docente Bonaerense. Allí, los gremios reclamaron una urgente recomposición salarial para recuperar poder adquisitivo frente a la inflación y pidieron una respuesta antes del cierre de liquidación.

La reunión, sin embargo, no dejó una oferta de aumento sobre la mesa. El Gobierno escuchó los planteos sindicales y las partes acordaron continuar las conversaciones. Esto mantiene abierta la negociación y deja a miles de maestros, profesores y auxiliares de la estructura educativa atentos a una nueva convocatoria.

Tema Situación actual Aguinaldo de junio Pago confirmado por la Provincia para el primer SAC del año. Aumento salarial Sin oferta formal en la última reunión paritaria. Reclamo gremial Recomposición urgente antes del cierre de liquidación. Próximo paso Continuidad de la negociación en los próximos días.

Qué reclaman los gremios docentes

El FUDB planteó una agenda que excede el porcentaje de aumento. Además de la recomposición salarial, los sindicatos pusieron sobre la mesa la situación del IOMA, la defensa del IPS, las condiciones laborales, los problemas en el sistema de licencias y la necesidad de avanzar con acuerdos vinculados a resguardo, reparación y organización institucional.

Los puntos centrales del reclamo docente son:

Mejora salarial real frente al avance de los precios.

frente al avance de los precios. Defensa del régimen previsional bonaerense y rechazo a cambios que afecten al IPS.

y rechazo a cambios que afecten al IPS. Soluciones para IOMA , especialmente por prestaciones y cobertura.

, especialmente por prestaciones y cobertura. Condiciones laborales, licencias y resguardo ante situaciones de violencia.

Cuánto se cobra de aguinaldo docente

El cálculo general del aguinaldo toma como referencia la mayor remuneración mensual del semestre. Para un docente que trabajó todo el período, el medio aguinaldo equivale al 50% de ese mejor sueldo bruto. Si hubo ingreso reciente, licencia sin goce u otra situación particular, puede corresponder un proporcional.

Por eso, el monto no es igual para todos: depende del cargo, la antigüedad, la cantidad de módulos u horas, los adicionales remunerativos y la situación laboral de cada agente. La consulta más segura es revisar el recibo digital cuando esté disponible y verificar si el SAC figura como liquidación separada o junto a los haberes.

Lo que falta saber en junio

La gran incógnita es si la Provincia presentará una propuesta salarial en los próximos días y si esa mejora podrá tener algún efecto sobre la liquidación de junio. Los gremios presionan para que la definición llegue antes del cierre del sistema, porque cualquier demora puede trasladar el aumento a los próximos haberes.

Mientras tanto, para los docentes bonaerenses el escenario queda así: el aguinaldo está confirmado, la paritaria sigue abierta y todavía no hay un nuevo aumento aprobado. La negociación salarial será clave para determinar si junio cierra solo con el pago del SAC o con una recomposición adicional para el sector educativo de la Provincia de Buenos Aires.