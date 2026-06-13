Ruta 12: murió un conductor en un choque y hallaron $182 millones en el auto

Un grave choque en la Ruta Nacional 12 terminó con un conductor muerto, otro hombre herido y un hallazgo que cambió por completo el eje de la investigación: dentro del auto siniestrado encontraron $182.920.000 en efectivo ocultos en distintos compartimentos.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 691, cuando un Toyota Corolla impactó contra la parte trasera de una retroexcavadora que prestaba servicio para la Municipalidad. En el vehículo viajaban dos hombres oriundos de Chaco, que debieron ser asistidos de urgencia tras el fuerte impacto.

El choque en la Ruta 12 que derivó en una causa judicial

De acuerdo con la información difundida por medios correntinos, el Corolla era conducido por Alejandro Javier Gauna, de 39 años, domiciliado en Barranqueras. Como acompañante viajaba Diego David Riquel, de 38 años, oriundo de Resistencia. Ambos se trasladaban por la Ruta 12 cuando, por causas que todavía se investigan, el auto embistió la maquinaria vial.

La violencia del choque provocó importantes daños en la parte delantera del vehículo. Bomberos, personal de salud y efectivos policiales trabajaron en el lugar para asistir a los ocupantes y ordenar las primeras actuaciones. Gauna sufrió lesiones de extrema gravedad y fue derivado a centros de mayor complejidad hasta quedar internado en el Hospital Escuela de Corrientes.

Finalmente, se confirmó que el conductor murió a raíz de las heridas sufridas en el siniestro. El acompañante también recibió atención médica por lesiones, mientras que la investigación avanza para reconstruir la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades.

El hallazgo millonario dentro del Toyota Corolla

Lo que parecía ser únicamente una investigación por un siniestro vial tomó otro rumbo cuando los peritos revisaron el vehículo. En el interior del Corolla hallaron fajos de dinero escondidos en el torpedo y en las estructuras de los respaldos de los asientos traseros.

El conteo oficial arrojó una cifra precisa: $182.920.000. Según la información publicada, el efectivo estaba compuesto por billetes de $10.000 y $20.000, lo que llamó la atención de los investigadores no solo por el monto, sino también por la forma en que estaba distribuido y oculto dentro del auto.

Hecho Choque entre un Toyota Corolla y una retroexcavadora Lugar Ruta Nacional 12, kilómetro 691, cerca de Esquina Conductor Alejandro Javier Gauna, de 39 años Acompañante Diego David Riquel, de 38 años Dinero encontrado $182.920.000 en efectivo

Qué investiga la Justicia tras el secuestro del dinero

Tras el hallazgo, el dinero fue secuestrado y quedó bajo resguardo judicial. La causa quedó en manos de la Justicia, que ahora busca establecer el origen de los fondos, el destino previsto y si existía documentación que respaldara el traslado de semejante suma en efectivo por una ruta nacional.

Uno de los puntos que más interés genera es que el dinero no estaba en una mochila ni en un bolso visible, sino oculto dentro de la estructura del vehículo. Ese detalle abrió una línea de investigación paralela al accidente y obliga a revisar los movimientos previos de los ocupantes del auto.

Entre los datos que trascendieron, se indicó que los hombres habrían salido desde la zona de Resistencia y se dirigían hacia Buenos Aires. Sin embargo, las autoridades todavía deben determinar por qué transportaban casi $183 millones y cuál era el destino final del dinero.

Un siniestro vial con una trama inesperada

El caso generó fuerte repercusión porque combina dos hechos de alto impacto: un choque fatal sobre una de las rutas más transitadas del país y el hallazgo de una suma millonaria escondida en el vehículo involucrado.

Mientras se esperan nuevas medidas judiciales, la investigación sigue abierta. La prioridad será esclarecer cómo ocurrió el accidente, pero también responder la pregunta que dejó el procedimiento: qué hacían $182.920.000 ocultos dentro de un auto que terminó destruido tras chocar contra una retroexcavadora en la Ruta 12.