Trágico accidente en Ruta 29: murió un motociclista tras chocar con una camioneta

Por Francisco Díaz
Trágico accidente en ruta 29: murió un motociclista tras chocar con una camioneta

Un motociclista falleció este sábado tras protagonizar un trágico accidente de tránsito sobre la Ruta Provincial 29, a la altura de la subida del puente, en jurisdicción del partido de General Belgrano.

De acuerdo con la información preliminar, por causas que aún son materia de investigación, la motocicleta y una camioneta colisionaron violentamente. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado menor perdió la vida en el lugar.

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Tras el siniestro, personal policial y servicios de emergencia acudieron al sitio para realizar las tareas correspondientes y resguardar la zona, mientras se desarrollaban las pericias destinadas a determinar la mecánica del hecho y las circunstancias en las que se produjo el fatal episodio.

La investigación quedó a cargo de las autoridades competentes, que trabajan para establecer las responsabilidades y esclarecer cómo ocurrió el accidente.

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Se aguarda la difusión de un parte oficial con mayores precisiones sobre la identidad de la víctima y las circunstancias del siniestro

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