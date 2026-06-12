Paritaria docente bonaerense suma tensión tras la reunión clave

La paritaria docente bonaerense volvió a quedar bajo presión este viernes 12 de junio de 2026, luego de la reunión entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense. El dato central del encuentro fue que no hubo una nueva propuesta salarial, pese a que los sindicatos esperaban una definición que pudiera incidir en los haberes de junio y en el medio aguinaldo.

La negociación docente quedó abierta

Según comunicó la Federación de Educadores Bonaerenses, el Ejecutivo provincial no presentó una oferta de recomposición salarial en la mesa paritaria. En ese marco, el FUDB reclamó una propuesta urgente “antes de que cierre el sistema”, una frase clave porque marca el margen de tiempo para que una eventual mejora pueda incorporarse a la liquidación próxima.

El encuentro había sido reprogramado: estaba previsto para el jueves 11 de junio y finalmente pasó al viernes 12 a las 15:00 en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense. La expectativa gremial estaba puesta en que la Provincia llevara un esquema de aumento para actualizar los salarios después del último acuerdo cerrado en marzo.

Qué resolvió la Provincia y qué falta definir

En la reunión, el Gobierno bonaerense informó una mejora del 30% en los montos y topes de las asignaciones familiares. Sin embargo, para los gremios docentes eso no reemplaza la discusión principal: una recomposición directa del salario frente a la pérdida de poder adquisitivo acumulada.

Punto de la paritaria Estado al 12 de junio Nueva oferta salarial No fue presentada Reclamo gremial Propuesta urgente de recomposición Asignaciones familiares Suba informada del 30% en montos y topes Impacto en junio Depende de que haya acuerdo y liquidación a tiempo Aguinaldo Podría modificarse si una mejora alcanza el sueldo de junio

El antecedente que pesa sobre la mesa

El último acuerdo docente bonaerense había contemplado un 9% de aumento salarial tomando como base enero de 2026: 1,5% consolidado en febrero, 5% en marzo y 2,5% en abril. También se incluyó una bonificación compensatoria vinculada al recorte de fondos nacionales como el FONID y Conectividad, además del compromiso de reabrir la negociación en junio.

Ese compromiso es el que ahora vuelve a activar el reclamo. Para los sindicatos, junio no es un mes más: además del salario mensual, se aproxima el pago del Sueldo Anual Complementario. Por eso, cualquier aumento que ingrese en la remuneración de junio puede tener efecto sobre el cálculo del medio aguinaldo, siempre que sea acordado y liquidado dentro de los plazos administrativos.

Qué reclaman los gremios docentes

El Frente de Unidad Docente Bonaerense, integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA, volvió a plantear la necesidad de una mejora que impacte realmente en los ingresos. La preocupación no se limita al básico: también incluye bonificaciones, cargos, jubilados docentes y el deterioro provocado por la inflación.

Recomposición salarial urgente para recuperar poder adquisitivo.

para recuperar poder adquisitivo. Definición antes del cierre de liquidación , para que el aumento no se demore.

, para que el aumento no se demore. Alcance para docentes activos y jubilados , uno de los puntos sensibles de cada acuerdo.

, uno de los puntos sensibles de cada acuerdo. Continuidad de la mesa paritaria si la Provincia no formaliza una propuesta concreta.

Qué puede pasar ahora

Tras la reunión, el escenario queda abierto y con una tensión clara: los docentes bonaerenses esperan una nueva convocatoria o una oferta formal que permita destrabar la negociación. Sin propuesta salarial, no hay por ahora un aumento confirmado para junio, aunque el reclamo sindical apunta a que la Provincia acelere una definición.

La discusión seguirá atada a dos factores: la situación fiscal que expone el Gobierno bonaerense y la presión de los gremios para que la paritaria no quede postergada. En términos prácticos, la pregunta que domina la agenda docente es una sola: si habrá una mejora salarial a tiempo para que impacte en los próximos cobros.