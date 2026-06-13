Banco nación ofrece reintegro en combustibles y hay un día clave para cargar en junio 2026

Banco Nación mantiene en junio de 2026 un reintegro en combustibles que puede ser útil para quienes cargan nafta o gasoil todas las semanas. La promoción está enfocada en pagos presenciales con la billetera del banco y se vuelve especialmente atractiva porque permite recuperar parte del gasto mensual, siempre que se cumplan las condiciones del beneficio.

Según las condiciones publicadas en los canales de la promoción, el beneficio vigente ofrece 20% de descuento los viernes en estaciones de servicio adheridas, con un tope de devolución de hasta $10.000 por cliente. La vigencia informada para esta campaña llega hasta el 31 de agosto de 2026, aunque cada usuario debe verificar la disponibilidad antes de pagar.

Banco Nación combustibles en junio: qué incluye la promoción

El descuento aplica para compras de combustible realizadas en forma presencial, pagando exclusivamente con MODO BNA+ mediante QR. Es decir, no alcanza con tener una tarjeta del Banco Nación: la operación debe hacerse desde la app, escaneando el QR MODO en la estación adherida.

Las condiciones publicadas por Semana Nación detallan que el beneficio está disponible en estaciones adheridas de Axion, Dapsa, Gulf, Shell e YPF. La adhesión puede variar según la boca de expendio, por eso conviene consultar el local antes de cargar o revisar el listado actualizado desde la promoción.

Dato clave Condición vigente Descuento 20% Día para usarlo Viernes Tope mensual $10.000 por cliente Medio de pago MODO BNA+ con QR Tarjetas habilitadas Crédito Visa o Mastercard del Banco Nación Vigencia informada Hasta el 31 de agosto de 2026

Cuánto hay que cargar para aprovechar el tope

Para usar el beneficio de manera eficiente, el dato central es el tope. Con un 20% de reintegro y un máximo mensual de $10.000, el gasto que permite aprovechar el beneficio completo ronda los $50.000 en cargas alcanzadas por la promoción. Si el consumo mensual es menor, la devolución será proporcional.

Por ejemplo, una carga de $30.000 realizada un viernes en una estación adherida podría generar una devolución de $6.000, siempre que el cliente todavía no haya consumido el tope mensual. En cambio, si durante el mes ya alcanzó los $10.000 de reintegro, nuevas cargas no sumarían más devolución dentro del mismo período.

Cómo pagar para no perder el reintegro

El punto más importante es la forma de pago. La promoción indica que la compra debe abonarse con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por Banco Nación, seleccionadas dentro de MODO BNA+. No se trata de un descuento automático por pasar la tarjeta física en el posnet.

Antes de confirmar la operación, conviene revisar tres cosas: que sea viernes, que la estación figure como adherida y que el pago se haga escaneando el QR MODO desde BNA+. También es recomendable conservar el comprobante hasta ver acreditado el reintegro.

Abrí BNA+ y elegí pagar con MODO.

y elegí pagar con MODO. Escaneá el QR de la estación adherida.

de la estación adherida. Seleccioná una tarjeta de crédito Visa o Mastercard del BNA .

. Confirmá el pago y verificá luego la acreditación del reintegro.

Cuándo se acredita la devolución

Las bases de la promoción indican que el reintegro se refleja en la cuenta monetaria asociada a MODO BNA+ dentro de un plazo de hasta 30 días. También aclaran que el beneficio considera al cliente por CUIT, por lo que el tope mensual no se multiplica por cada tarjeta adicional.

El beneficio no aplica para pagos con saldo en cuenta y está orientado a cartera de consumo. Por eso, si el objetivo es ahorrar en nafta o gasoil durante junio, la clave es planificar la carga del viernes, usar el medio correcto y no superar el gasto necesario para llegar al tope. En un mes donde el combustible pesa cada vez más en el presupuesto familiar, el reintegro de Banco Nación puede representar un ahorro concreto si se usa con precisión.