Nieve en la provincia de buenos aires 2026: las zonas con más chances tras los primeros registros

La posibilidad de nieve en la Provincia de Buenos Aires en 2026 dejó de ser solo una pregunta de invierno: este sábado 13 de junio, las cumbres del sistema de Ventania amanecieron blancas y reactivaron la expectativa en varias zonas bonaerenses. El fenómeno fue visible en sectores altos de Sierra de la Ventana y alrededores, donde el frío intenso, la humedad y la altura jugaron a favor.

La respuesta más precisa es que sí puede nevar en la Provincia de Buenos Aires durante 2026, pero no en cualquier lugar ni bajo cualquier situación. Las chances son más concretas en zonas serranas y del sudoeste, mientras que en el AMBA, el norte provincial y áreas de llanura baja el escenario sigue siendo muy poco frecuente.

Nieve en la Provincia de Buenos Aires 2026 y el dato del SMN

El pronóstico climático trimestral del Servicio Meteorológico Nacional para junio, julio y agosto de 2026 prevé precipitaciones superiores a lo normal en Buenos Aires y temperaturas superiores a lo normal en gran parte del centro del país, con valores normales o superiores sobre el este bonaerense. El informe oficial, disponible en el SMN, aclara que estas tendencias son promedios del trimestre y no descartan irrupciones breves de aire frío.

Ese punto es clave: un invierno más templado en promedio no impide que haya uno o varios pulsos polares fuertes. Para que nieve, debe coincidir aire muy frío en altura y superficie, humedad suficiente y precipitación en el momento justo. Si una de esas piezas falla, puede haber lluvia fría, garrotillo o aguanieve, pero no acumulación de nieve.

Zonas bonaerenses que miran el cielo con más expectativa

Las mayores chances están en los sectores con altura y exposición al aire frío. En 2026, la atención se concentra especialmente en el sistema de Ventania, Tandilia y algunas áreas del sudeste provincial, donde las nevadas son raras pero tienen más antecedentes que en el resto del territorio bonaerense.

Sierra de la Ventana, Tornquist y Villa Ventana: aparecen entre los puntos más favorables por altura, relieve y antecedentes recientes.

aparecen entre los puntos más favorables por altura, relieve y antecedentes recientes. Tandil, Balcarce y zonas serranas cercanas: pueden registrar nieve débil o aguanieve con ingresos polares intensos.

pueden registrar nieve débil o aguanieve con ingresos polares intensos. Mar del Plata y costa atlántica: tienen antecedentes históricos, aunque dependen de una combinación muy fina entre frío y humedad marítima.

tienen antecedentes históricos, aunque dependen de una combinación muy fina entre frío y humedad marítima. Conurbano, La Plata y norte bonaerense: la posibilidad existe, pero es excepcional y requiere un evento muy intenso, similar al de 2007.

Registros históricos que alimentan la pregunta

La nieve en territorio bonaerense no es habitual, pero tampoco imposible. Los antecedentes muestran que el fenómeno suele aparecer con masas de aire polar muy marcadas, circulación húmeda y temperaturas cercanas o inferiores a 0°C en capas bajas y medias de la atmósfera.

Fecha Zona Por qué se recuerda 22 de junio de 1918 CABA y área metropolitana Una de las nevadas más famosas registradas en la región del Río de la Plata. 1 de agosto de 1991 Mar del Plata La ciudad quedó cubierta por una nevada histórica y muy recordada por los vecinos. 9 de julio de 2007 AMBA y varias localidades bonaerenses El evento más recordado de las últimas décadas, con nieve en zonas donde casi nunca ocurre. Julio de 2020 Sierra de la Ventana y sectores serranos Volvieron las postales blancas en zonas altas del sudoeste provincial. 13 de junio de 2026 Sistema de Ventania Las cumbres amanecieron nevadas y reabrieron la expectativa para el invierno.

Por qué puede nevar en sierras y no en la llanura

La altura hace una diferencia enorme. En las sierras bonaerenses, la temperatura puede ser varios grados más baja que en zonas urbanas cercanas. Además, el relieve favorece el ascenso del aire húmedo, la formación de nubosidad y la precipitación en forma sólida cuando el aire frío domina toda la columna atmosférica.

En la llanura bonaerense el desafío es mayor: muchas veces el aire frío alcanza para heladas, pero no coincide con precipitación. Otras veces llueve, pero la temperatura en superficie no baja lo suficiente. Por eso, ver nieve acumulada en ciudades como La Plata, Dolores, Junín o el conurbano exige una configuración muy excepcional.

Qué mirar antes de ilusionarse con una nevada

La señal más importante no es solo la mínima prevista, sino la combinación entre temperatura, humedad, viento y precipitación. Si el pronóstico anuncia 0°C pero cielo despejado, no habrá nieve. Si marca lluvias con 5°C o 6°C, lo más probable es lluvia fría. La ventana más favorable aparece cuando un frente frío deja nubosidad activa justo mientras ingresa el aire polar.

Para lo que resta del invierno 2026, la Provincia de Buenos Aires mantiene chances puntuales de nieve en zonas serranas y del sudoeste, con menor probabilidad hacia el sudeste costero y posibilidad muy baja en el AMBA. La nevada generalizada sigue siendo un fenómeno excepcional, pero los registros de Ventania confirman que este invierno ya tuvo su primera postal blanca.