Estatales Bonaerenses: Cuándo cobran el aguinaldo y el sueldo de diciembre 2025

Con la llegada del último mes del año, la principal inquietud de los trabajadores de la administración pública de la Provincia de Buenos Aires gira en torno al cronograma de pagos de diciembre 2025. La confirmación de las fechas de cobro del medio aguinaldo (SAC), el depósito de los haberes mensuales y la situación de las paritarias son claves para la planificación económica de las fiestas.

A continuación, detallamos toda la información oficial y las estimaciones actualizadas sobre cuándo se deposita el dinero para docentes, médicos, policías, judiciales, administrativos y jubilados provinciales.

Estatales Bonaerenses: ¿Cuándo se cobra el Aguinaldo de diciembre 2025 en Provincia de Buenos Aires?

Para los trabajadores estatales activos (Ley 10.430, docentes, salud, judiciales y policías), el pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) se realiza de forma separada al sueldo mensual para garantizar que el dinero esté disponible antes de las fiestas.

Según fuentes del sector y el calendario habitual de la Tesorería General de la Provincia, el cronograma estimado de acreditación es:

Fecha estimada de pago del Aguinaldo: Entre el viernes 19 y el martes 23 de diciembre de 2025.

Es importante recordar que la Ley de Contrato de Trabajo establece como fecha límite legal para el pago del SAC el 18 de diciembre, con una extensión de cuatro días hábiles. Por ello, la administración provincial suele realizar los depósitos en esta ventana para asegurar el poder adquisitivo antes de Navidad.

Ver también: Paritarias Estatales Bonaerenses en Diciembre 2025: Aumento, Bono y Definiciones Clave

Cronograma de pago a Estatales Bonaerenses: sueldos de diciembre 2025

A diferencia del aguinaldo, el sueldo correspondiente al mes de diciembre se abona tradicionalmente en los primeros días hábiles del mes siguiente o en los últimos días del mes en curso, dependiendo del organismo.

El cronograma proyectado para la acreditación de haberes es:

Administración Central y Organismos Descentralizados: Se espera que el pago comience a partir del viernes 2 de enero de 2025 .

Se espera que el pago comience a partir del . Docentes y Auxiliares: Generalmente perciben sus haberes hacia el 5 o 6 de enero de 2026 (correspondiente al sueldo de diciembre).

Jubilados y Pensionados del IPS: Fechas confirmadas

El Instituto de Previsión Social (IPS) tiene un esquema diferente. Los beneficiarios bonaerenses cobran el haber mensual y el aguinaldo en la misma fecha hacia final de mes. Entre el 29 y 31.

Ver también: Aguinaldo Diciembre 2025: Fechas de cobro confirmadas para Estatales, Jubilados y Privados

En estas fechas se deposita tanto el haber mensual de diciembre como el medio aguinaldo completo.

¿Habrá Bono de Fin de Año para estatales bonaerenses?

Hasta el momento, el gobierno de Axel Kicillof no ha confirmado oficialmente el pago de un bono extraordinario o suma fija para los empleados públicos provinciales en diciembre 2025, a diferencia de lo anunciado por algunos municipios (como Luján) o provincias del interior (como Santiago del Estero).

Ver también: Sueldos, aguinaldo y bono para Estatales en Provincia de Buenos Aires: Fechas de cobro para diciembre

La postura de la Provincia se ha centrado en la actualización de los salarios básicos a través de paritarias (con un aumento reciente del 8% bimestral) para impactar directamente en el cálculo del aguinaldo, en lugar de otorgar sumas no remunerativas por única vez. Sin embargo, los gremios estatales continúan presionando por una “reapertura urgente” de la discusión salarial antes del cierre del año.

Paritarias diciembre 2025: la situación actual

Los sindicatos que nuclean a los trabajadores estatales (ATE, UPCN, AJB, CICOP y el Frente de Unidad Docente) han solicitado al Ministerio de Trabajo la reapertura de paritarias para este mes.

El objetivo es lograr un nuevo incremento que permita cerrar el 2025 sin perder contra la inflación de los últimos meses. Si bien el diálogo se mantiene abierto, cualquier anuncio de aumento salarial se aplicaría probablemente a los haberes de enero o como un ajuste retroactivo, dado que las liquidaciones de diciembre ya están en proceso.