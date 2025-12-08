Mapa de Bonos y Aguinaldos para Estatales en Diciembre 2025: Provincia por Provincia

Llegó la semana clave. Entre el armado del arbolito y las compras de fin de año, la pregunta que se repite en todas las oficinas públicas y grupos de WhatsApp es una sola: ¿Cuándo se paga el aguinaldo y hay bono de fin de año?

Diciembre de 2025 revela un escenario de “dos velocidades” en la economía estatal argentina. Por un lado, provincias que sacuden el tablero anunciando bonos extraordinarios de hasta $2.000.000; por el otro, distritos clave como la Provincia de Buenos Aires que mantienen la cautela fiscal, incluso después de haber logrado la estratégica aprobación del endeudamiento en la Legislatura.

Tras los anuncios oficiales de las últimas horas, actualizamos el cronograma definitivo con las fechas de cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC) —el aguinaldo— y los bonos de fin de año confirmados, provincia por provincia.

Corrientes: ¿Hay Bono de Refuerzo?

Crece la expectativa entre los estatales correntinos por la oficialización del tradicional refuerzo de fin de año. Si bien la administración de Gustavo Valdés mantiene su política de recomposición salarial, al cierre de esta edición se aguarda la confirmación oficial de los detalles.

Plus de Refuerzo: Distintas fuentes locales y adelantos periodísticos estiman que el monto podría rondar los $100.000 para activos y pasivos, aunque la cifra final dependerá del anuncio del Gobernador.

Fecha probable: De seguir la dinámica habitual de la provincia, el cronograma de pago podría iniciarse este miércoles 10 de diciembre, inmediatamente después de finalizar el Plus Unificado. Se recomienda a los agentes estar atentos a las redes oficiales de la provincia en las próximas horas.

Aguinaldo: Las proyecciones indican que el Sueldo Anual Complementario (SAC) se acreditaría una vez finalizado el cronograma del refuerzo, promediando la segunda quincena del mes.

Neuquén: Bono de $350.000 y acuerdo 2026

Novedades importantes en la patagonia. El gremio ATE aceptó la propuesta salarial del gobierno de Rolando Figueroa, que no solo define los aumentos del año que viene, sino que trae alivio para este diciembre.

El Bono: Será de $350.000 de carácter extraordinario.

Sueldos 2026: El acuerdo incluye actualizaciones trimestrales por IPC (inflación) para proteger el poder adquisitivo durante el próximo año.

Tucumán: Confirman Bono para Estatales

El gobernador Jaldo confirmó el pago de un bono de $100.000 para los trabajadores del estado, que se abonará antes de las fiestas de fin de año. Se pagará entre el 22 y 23 de diciembre.

En cuanto al aguinaldo, este se depositará en la cuenta de los empleados estatales entre el 17 y 19 de diciembre.

Mendoza: Bonos de hasta $200.000

Si bien la provincia mantiene la negociación paritaria, los intendentes del Gran Mendoza salieron a jugar fuerte para contener a sus municipales.

Guaymallén: Paga un bono extra de $200.000.

Godoy Cruz: Confirmó un bono de fin de año escalonado (parte en diciembre, parte en reyes).

Confirmó un bono de fin de año escalonado (parte en diciembre, parte en reyes). Luján de Cuyo y Las Heras: También se sumaron con sumas fijas que rondan los $150.000 a $200.000, con fechas de cobro entre el 18 y el 22 de diciembre.

Salta: Oferta de bono y aumento

En medio de una paritaria tensa, el gobierno salteño puso sobre la mesa una oferta que busca cerrar el conflicto antes de las fiestas.

Diciembre: Aumento del 5% en los sueldos que se cobran a fin de mes.

Fecha de pago confirmada para el 16 de diciembre.

Bono diferido: La propuesta oficial es pagar un bono de $150.000 pero recién el 16 de enero de 2026, para ayudar en la "cuesta de enero".

Formosa: ATE exige un bono millonario

La situación en el norte es de alto voltaje. El gremio ATE Formosa presentó un pedido formal al gobernador Gildo Insfrán.

El reclamo: Exigen un bono de fin de año de $1.200.000 (un millón doscientos mil pesos) para equiparar la pérdida salarial.

Antecedente: Aún no hay respuesta oficial del gobierno, pero se espera un anuncio inminente dado que Formosa suele otorgar bonos a fin de año, aunque la cifra final podría ser menor a la solicitada.

Chaco: “No hay bono”, la definición de Zdero

Malas noticias para los estatales chaqueños. El gobernador Leandro Zdero fue tajante en sus últimas declaraciones radiales.

Confirmado: La provincia no pagará bono de fin de año. "No tenemos la posibilidad de dar un bono, a diferencia de otras provincias", aseguró el mandatario.

La provincia . “No tenemos la posibilidad de dar un bono, a diferencia de otras provincias”, aseguró el mandatario. Aguinaldo: El gobierno trabaja para reunir los fondos y pagarlo en tiempo y forma, pero advirtió sobre la complejidad financiera.

Estatales Provincia de Buenos Aires: Pago del Aguinaldo y ¿hay bono?

Axel Kicillof cerró recientemente la paritaria con un aumento del 8% en dos tramos (4% octubre y 4% noviembre), que impacta de lleno en el aguinaldo.

¿Hay Bono Navideño? Hasta el cierre de esta nota, la Provincia no anunció un bono de suma fija separado para los estatales provinciales. La estrategia oficial fue volcar los recursos al aumento del básico (que levanta el piso del aguinaldo) en lugar de dar un bono por única vez.

¿Hay Bono Navideño? Hasta el cierre de esta nota, la Provincia no anunció un bono de suma fija separado para los estatales provinciales. La estrategia oficial fue volcar los recursos al aumento del básico (que levanta el piso del aguinaldo) en lugar de dar un bono por única vez.

Fecha de Aguinaldo: Se aguarda la confirmación oficial del cronograma por parte de Tesorería General, por ahora todo apunta a que la acreditación del SAC comenzaría el jueves 18 de diciembre.

Córdoba: Cuándo se cobra

A la fecha de hoy, lunes 8 de diciembre de 2025, el Gobierno de la Provincia de Córdoba aún no ha oficializado la fecha exacta de cobro del medio aguinaldo (SAC) de diciembre para los empleados públicos activos ni tampoco el pago de un bono extraordinario.

El cierre de año se transforma así en una carrera contra reloj entre la inflación y el bolsillo de los trabajadores. Mientras las familias hacen cuentas para la mesa de Navidad y Año Nuevo, el mapa del país se divide categóricamente: de un lado, los gobernadores que apuestan a fuertes sumas fijas para garantizar la paz social; del otro, aquellos que priorizan cerrar paritarias o bonos austeros para no desfinanciar sus cajas.