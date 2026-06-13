Prode de mercado pago mundial 2026: premios y el dato que puede cambiar tu juego

Fixture Prode Mercado Pago Mundial 2026 es una de las funciones que más interés genera entre los usuarios argentinos durante la Copa del Mundo. La propuesta aparece dentro de la app de Mercado Pago bajo el nombre Fixture 2026 y permite cargar pronósticos de los partidos, competir en rankings y participar por premios diarios y un premio final en dólares.

La dinámica apunta al clásico prode argentino, pero llevado al celular: no hace falta pagar, suscribirse ni descargar otra aplicación. La participación se realiza desde la cuenta de Mercado Pago y está orientada a usuarios mayores de 18 años, con condiciones específicas para Argentina.

Fixture Prode Mercado Pago dentro de la app

Para entrar al juego, los usuarios deben abrir Mercado Pago y buscar el acceso a Fixture 2026, que puede aparecer en secciones como Sugerencias, Beneficios o banners promocionales de la aplicación. Desde allí se habilitan los partidos disponibles para cargar resultados.

La regla central es simple: los pronósticos deben completarse antes de que empiece cada encuentro. Una vez iniciado el partido, el resultado cargado ya no puede modificarse. Por eso, conviene revisar con tiempo los cruces del día y no dejar la predicción para último momento.

Puntos, ranking y premios en la cuenta digital

El sistema de puntaje premia la precisión. Según la información difundida sobre la campaña, acertar el resultado exacto suma 6 puntos, mientras que acertar únicamente el ganador o el empate otorga 3 puntos. Esos puntos alimentan el ranking nacional y también pueden servir en torneos privados.

En cada jornada con partidos, Mercado Pago prevé entregar hasta 2.000 órdenes de compra de $10.000, lo que representa un total de $20 millones diarios en beneficios para usar en Mercado Pago o Mercado Libre. Para acceder, los mejores del día deben responder preguntas dentro de la app y los primeros en contestar correctamente obtienen el premio.

Además, al final del Mundial, los tres mejores del ranking general en Argentina pasarán a una instancia final de trivia. Allí se definirán premios de USD 50.000 para el primero, USD 20.000 para el segundo y USD 10.000 para el tercero, acreditados en la cuenta de Mercado Pago según las bases de la promoción.

Partidos de Argentina para cargar a tiempo

Para quienes juegan el prode pensando en la Selección, el Grupo J es el punto central. Argentina comparte zona con Argelia, Austria y Jordania, y sus tres partidos de primera fase son determinantes para sumar fuerte en el ranking.

Partido Fecha Hora argentina Argentina vs. Argelia Martes 16 de junio 22:00 Argentina vs. Austria Lunes 22 de junio 14:00 Jordania vs. Argentina Sábado 27 de junio 23:00

El calendario completo puede verificarse en el fixture oficial de FIFA, especialmente porque los cruces de eliminación directa se definirán recién cuando termine la fase de grupos. En Mercado Pago, las fases se habilitan de manera progresiva dentro del juego.

Torneos privados y estrategia para no regalar puntos

Una de las funciones más atractivas es la posibilidad de crear torneos privados de hasta 50 personas. Esto permite competir con amigos, familiares o compañeros de trabajo con un ranking propio, además de seguir participando en la clasificación general.

Para jugar mejor, conviene tener una rutina básica: cargar todos los partidos del día, revisar horarios en hora argentina y priorizar los encuentros cerrados, donde acertar ganador o empate puede ser más valioso que arriesgar un marcador improbable. También es importante entrar a la app después de las jornadas, porque los premios diarios pueden requerir responder preguntas rápidamente.

En plena Copa del Mundo, Fixture Prode Mercado Pago combina entretenimiento, competencia y premios reales. La clave para los usuarios argentinos será no perder fechas, cargar los pronósticos antes del inicio de cada partido y revisar siempre las bases vigentes dentro de la aplicación oficial.