El futbolista saúl salcedo sufrió un choque fatal en ruta 11: hay un fallecido

Saúl Salcedo sufrió un grave accidente de tránsito en Chaco este viernes 12 de junio de 2026, mientras viajaba desde Rosario hacia Paraguay para avanzar con su incorporación a préstamo a Libertad. El choque, ocurrido sobre la Ruta Nacional 11, dejó como saldo una persona fallecida y varios heridos, entre ellos el futbolista y familiares que lo acompañaban.

El choque de Saúl Salcedo en la Ruta Nacional 11

De acuerdo con la información difundida por fuentes policiales y medios nacionales, el siniestro se produjo durante la mañana, cerca del kilómetro 1034 de la Ruta Nacional 11, en jurisdicción de Margarita Belén, provincia de Chaco. Por causas que todavía son materia de investigación, el vehículo en el que se trasladaba Salcedo impactó de frente contra otro auto.

El defensor de Newell’s Old Boys viajaba en una camioneta junto a su esposa, su beba recién nacida y otra familiar. En el otro rodado iba un hombre de 51 años, identificado por medios chaqueños como Cristian Edgardo Le Vraux, quien murió en el lugar como consecuencia del impacto. La investigación judicial y policial deberá establecer la mecánica exacta del choque.

Qué se sabe del estado del futbolista y su familia

Tras el accidente, Saúl Salcedo fue trasladado a un centro de salud junto con integrantes de su familia. Distintos reportes indicaron que el jugador sufrió lesiones importantes, incluso una fractura en una pierna, y que debió recibir atención médica. También fueron asistidas las personas que viajaban con él, mientras las autoridades trabajaban en la zona del siniestro.

La información disponible hasta el momento señala que los ocupantes de la camioneta fueron hospitalizados con heridas de distinta consideración. En paralelo, los equipos de emergencia y personal policial intervinieron en la ruta para ordenar el tránsito, asistir a los heridos y preservar el lugar donde ocurrió el impacto.

Newell’s confirmó el accidente y explicó el motivo del viaje

Newell’s Old Boys confirmó oficialmente el episodio y detalló que Salcedo se dirigía por vía terrestre hacia Paraguay para concretar su incorporación a préstamo a otra institución. El defensor, que pertenece al club rosarino, tenía previsto sumarse a Libertad de Paraguay, en una operación que estaba en etapa de cierre.

El comunicado del club generó una fuerte repercusión en el fútbol argentino y paraguayo, especialmente porque el accidente ocurrió en medio de un traslado familiar y cuando el jugador estaba por iniciar una nueva etapa deportiva. Salcedo, de 28 años, es un defensor paraguayo con pasado en Olimpia, Huracán y Newell’s.

Los datos principales del siniestro

Fecha: viernes 12 de junio de 2026.

viernes 12 de junio de 2026. Lugar: Ruta Nacional 11, kilómetro 1034, zona de Margarita Belén, Chaco.

Ruta Nacional 11, kilómetro 1034, zona de Margarita Belén, Chaco. Vehículos involucrados: una camioneta en la que viajaba Salcedo y un Citroën C4.

una camioneta en la que viajaba Salcedo y un Citroën C4. Víctima fatal: un hombre de 51 años que conducía el otro vehículo.

un hombre de 51 años que conducía el otro vehículo. Investigación: las causas del choque frontal aún deben ser determinadas.

Una noticia que golpea al fútbol argentino y paraguayo

El caso provocó conmoción porque involucra a un futbolista conocido en la Liga Profesional y porque el accidente terminó con una víctima fatal. Más allá del estado de salud de Salcedo y su familia, el punto central de la investigación será reconstruir cómo se produjo el choque frontal y qué condiciones rodearon al siniestro.

Mientras Newell’s y el entorno del jugador siguen atentos a la evolución médica, las autoridades chaqueñas continúan con las actuaciones correspondientes. La tragedia en la Ruta 11 vuelve a poner el foco en los riesgos de los viajes largos por ruta y en la necesidad de esperar información oficial antes de sacar conclusiones sobre responsabilidades.