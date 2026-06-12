Paritaria de estatales bonaerenses suma tensión por el aguinaldo y aumento de junio 2026

La paritaria de estatales bonaerenses volvió a quedar en el centro de la escena por una razón concreta: el pago del aguinaldo de junio 2026 y la posibilidad de que una mejora salarial llegue a tiempo para modificar ese cálculo. Tras la reunión entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y los gremios de la Ley 10.430, hubo una confirmación esperada, pero también una señal que encendió malestar entre los trabajadores.

El dato principal es que la Provincia garantizó que el medio aguinaldo se pagará junto con los sueldos de junio. Sin embargo, en la mesa paritaria no se presentó una propuesta salarial concreta, por lo que la discusión por el aumento seguirá abierta y todo indica que cualquier mejora podría empezar a impactar recién desde julio.

Paritaria de estatales bonaerenses: qué pasó en la última reunión

La reunión reunió a representantes del Gobierno bonaerense y a los sindicatos que agrupan a los trabajadores estatales, entre ellos UPCN, ATE y FEGEPPBA. La expectativa gremial era que la Provincia llevara una oferta que pudiera aplicarse sobre los haberes de junio, algo clave porque ese mes funciona como referencia para el cierre del semestre.

Pero la administración provincial no formalizó un porcentaje de aumento. Según trascendió de la negociación, el Ejecutivo busca avanzar hacia un acuerdo más amplio, de tres o cuatro meses, con una pauta que brinde previsibilidad en medio de la caída de recursos y la presión salarial acumulada.

Para los gremios, el problema es el calendario. Si el aumento no rige desde junio, no mejora el aguinaldo que se liquida en este tramo del año. Por eso el reclamo sindical insiste en que cualquier recomposición tenga impacto inmediato y, especialmente, que se aplique sobre el salario básico.

El aguinaldo, el punto que más miran los trabajadores

El Sueldo Anual Complementario se calcula sobre la base del 50% de la mejor remuneración mensual del semestre. Por eso, si hubiera una suba salarial incorporada al sueldo de junio y fuera remunerativa, podría mejorar el monto final del medio aguinaldo.

En este caso, la Provincia confirmó el pago del SAC, pero al no haber una oferta salarial cerrada para junio, el aguinaldo quedaría atado a los valores vigentes hasta ahora. La información oficial sobre fechas de pago debe seguirse en el cronograma de sueldos de la Tesorería General bonaerense, que actualiza los depósitos de la administración pública provincial.

Qué anuncios sí hizo la Provincia

Aunque no hubo propuesta salarial, el Gobierno bonaerense llevó otros anuncios a la mesa. Uno de ellos fue la actualización del 30% en los montos de las asignaciones familiares, una medida que apunta a mejorar ingresos complementarios de los trabajadores con cargas de familia.

También se informó un esquema de refinanciación de deudas con Banco Provincia para empleados públicos que registren mora en préstamos personales o tarjetas de crédito. El plan contempla tasas preferenciales y la posibilidad de extender los pagos hasta 72 meses, con condiciones diferenciadas según el nivel de atraso y la situación de endeudamiento.

Punto de la negociación Estado actual Aumento salarial No hubo oferta formal en la última reunión Aguinaldo de junio Se pagará junto con los sueldos de junio Asignaciones familiares Se anunció una suba del 30% Refinanciación Bapro Plan para empleados con deudas en mora Próxima etapa La negociación salarial continuará abierta

Los reclamos que siguen sobre la mesa

Los sindicatos plantean que la discusión no puede limitarse a una suma aislada. El pedido central es que el aumento sea al básico, porque eso fortalece la escala salarial, mejora los aportes previsionales y también alcanza a jubilados y pensionados cuando corresponde.

Además, FEGEPPBA pidió revisar la base de cálculo de futuras actualizaciones para evitar distorsiones entre un tramo y otro. UPCN, por su parte, insistió en la necesidad de abrir discusiones específicas para sectores con salarios más rezagados, como auxiliares de Educación y áreas de Mantenimiento.

En paralelo, los gremios volvieron a marcar la situación de IOMA como una preocupación directa de los trabajadores estatales, tanto por la cobertura como por las prestaciones de salud. La paritaria, entonces, quedó atravesada por salario, aguinaldo, deuda familiar y condiciones laborales.

Qué puede pasar ahora con los sueldos de julio

El escenario más probable es que la Provincia acerque una propuesta en las próximas reuniones, pero con impacto desde julio. Eso dejaría afuera al sueldo de junio como base de mejora inmediata y explicaría por qué el aguinaldo quedó en el centro del conflicto.

Para los estatales bonaerenses, la novedad concreta es doble: el aguinaldo está garantizado, pero la recomposición salarial todavía no tiene porcentaje ni fecha cerrada. Por eso, la próxima convocatoria será decisiva para saber si el Gobierno mejora la oferta y si los gremios aceptan un acuerdo más largo o presionan por una corrección que compense la pérdida del primer semestre.