Aguinaldo Diciembre 2025: Fechas de cobro confirmadas para Estatales, Jubilados y Privados

La llegada de fin de año trae consigo una de las fechas más esperadas por los trabajadores y jubilados argentinos: el cobro de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo. En un contexto económico donde cada peso cuenta, saber con exactitud cuándo vas a ver depositado este dinero es fundamental para planificar las fiestas y las vacaciones.

A continuación, te detallamos el cronograma oficial para estatales bonaerenses y nacionales, jubilados y el sector privado, junto con la guía definitiva para que calcules si lo que te depositaron es correcto.

Jubilados y Pensionados de ANSES: ¿Cuándo cobro?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que el aguinaldo se abona en la misma fecha que el haber mensual. No tenés que hacer ningún trámite extra; el depósito es automático.

El calendario de pagos para diciembre 2025 ya está en marcha. Chequeá tu fecha según la terminación de tu DNI:

Jubilados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: Martes 9 de diciembre

Martes 9 de diciembre DNI terminados en 1: Miércoles 10 de diciembre

Miércoles 10 de diciembre DNI terminados en 2 y 3: Jueves 11 de diciembre

Jueves 11 de diciembre DNI terminados en 4 y 5: Viernes 12 de diciembre

Viernes 12 de diciembre DNI terminados en 6 y 7: Lunes 15 de diciembre

Lunes 15 de diciembre DNI terminados en 8 y 9: Martes 16 de diciembre

Jubilados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: Miércoles 17 de diciembre

Miércoles 17 de diciembre DNI terminados en 2 y 3: Jueves 18 de diciembre

Jueves 18 de diciembre DNI terminados en 4 y 5: Viernes 19 de diciembre

Viernes 19 de diciembre DNI terminados en 6 y 7: Lunes 22 de diciembre

Lunes 22 de diciembre DNI terminados en 8 y 9: Martes 23 de diciembre

Dato clave: Las Pensiones No Contributivas (PNC) también incluyen el medio aguinaldo y comenzaron a pagarse a partir del 9 de diciembre. Podés consultar tu fecha y lugar de cobro exacto en el sitio oficial de ANSES.

Estatales: Cronograma para Nación y Provincia

Para los trabajadores del sector público, las fechas varían dependiendo de si dependés de la administración nacional o de la provincia de Buenos Aires.

Administración Pública Nacional

El Gobierno Nacional estableció un esquema escalonado para la segunda cuota del SAC 2025:

Administración Central: Lunes 15 de diciembre.

Lunes 15 de diciembre. Organismos Descentralizados: Martes 16 de diciembre.

Martes 16 de diciembre. Universidades Nacionales y otras transferencias: Miércoles 17 de diciembre.

Aguinaldo para Estatales Bonaerenses (Provincia de Buenos Aires)

Si sos empleado de la administración pública de la Provincia de Buenos Aires (incluyendo docentes, médicos, administrativos y policías), es importante aclarar que el gobierno provincial aún no oficializó el cronograma de pago para la segunda cuota del SAC.

Sin embargo, basándose en calendarios de años anteriores y la necesidad administrativa de acreditar los fondos antes de las fiestas, las proyecciones gremiales y fuentes del sector estiman que el depósito se realizaría el viernes 19 de diciembre. De confirmarse esta fecha, el dinero estaría acreditado en tu cuenta sueldo justo a tiempo para afrontar los gastos de Navidad. Se espera el anuncio del Ministerio de Economía provincial en las próximas horas.

Sector Privado: La fecha límite legal

Si trabajás en relación de dependencia en el sector privado, la Ley de Contrato de Trabajo establece una fecha límite clara: el 18 de diciembre.

Sin embargo, tenés que saber que existe una “tolerancia” o período de gracia de hasta cuatro días hábiles. Esto significa que tu empleador tiene tiempo legal para depositarte el dinero hasta el miércoles 24 de diciembre inclusive. Si para esa fecha no recibiste el pago, podés realizar el reclamo correspondiente.

¿Cómo calcular cuánto tenés que cobrar?

La fórmula es sencilla, pero muchas veces genera dudas. Para saber el monto bruto de tu aguinaldo, tenés que seguir estos pasos:

Buscá tu mejor sueldo: Revisá tus recibos de sueldo desde julio a diciembre de 2025. Identificá la mayor remuneración: Tenés que tomar el sueldo bruto más alto de ese semestre. Ojo: esto incluye sueldo básico, horas extras, comisiones y cualquier otro adicional remunerativo. Dividilo por dos: El aguinaldo es el 50% de esa mejor remuneración.

Ejemplo práctico

Si tus sueldos brutos del semestre fueron:

Julio: $800.000

Agosto: $820.000

Septiembre: $850.000

Octubre: $900.000 ( Mejor sueldo )

) Noviembre: $890.000

Diciembre: $890.000

Tu aguinaldo bruto será: $900.000 / 2 = $450.000.

Recordá que sobre este monto bruto se aplican los descuentos de ley (jubilación, obra social, PAMI, etc.), por lo que el monto “de bolsillo” será un poco menor.

¿Qué pasa si no trabajé el semestre completo?

Si entraste a trabajar hace poco y no completaste los 6 meses (de julio a diciembre), te corresponde un proporcional. La cuenta es:

(El mejor sueldo / 12) x Meses trabajados = Tu aguinaldo proporcional

Conceptos que SÍ y que NO entran

Para que no te queden dudas al mirar el recibo: