Se cayó WhatsApp, Instagram y Facebook: las apps experimentan fallas masivas en Argentina

Durante la mañana de este viernes 12 de junio de 2026, los principales servicios de Meta presentan una caída generalizada en gran parte de Argentina. Usuarios en diversas provincias, incluyendo la Provincia de Buenos Aires, reportan que las aplicaciones de WhatsApp, Instagram y Facebook dejaron de funcionar correctamente, impidiendo el envío de mensajes, la carga de fotos y la actualización de los feeds.

Estado actual de los servicios de Meta

La interrupción comenzó cerca de las 10:30 y, hasta el momento, no existe un comunicado oficial por parte de la compañía liderada por Mark Zuckerberg que explique la raíz del inconveniente técnico. Sitios especializados en monitoreo de caídas como Downdetector reflejan una curva ascendente de reportes desde las principales ciudades del país. A continuación, se detalla el impacto observado en las diferentes funciones de las plataformas durante esta jornada de inestabilidad:

Plataforma Problema reportado Estado WhatsApp Falla en envío de mensajes Intermitente Instagram Carga lenta del feed Caída total Facebook Acceso a la cuenta Intermitente

Recomendaciones para proteger tu cuenta

Es fundamental mantener la calma ante la imposibilidad de acceder a los servicios. Los expertos en ciberseguridad advierten que, durante eventos de esta naturaleza, no es recomendable realizar cambios en la configuración de seguridad ni intentar restablecer contraseñas de forma reiterada, ya que esto podría activar mecanismos de bloqueo preventivo. Para navegar esta situación de forma segura, considera los siguientes puntos:

Evita reinstalar las aplicaciones: La falla ocurre en los servidores centrales de Meta y no en tu dispositivo móvil.

La falla ocurre en los servidores centrales de Meta y no en tu dispositivo móvil. Desconfía de aplicaciones de terceros: No descargues herramientas que prometan “solucionar” la caída, ya que suelen ser intentos de phishing o robo de datos .

No descargues herramientas que prometan “solucionar” la caída, ya que suelen ser intentos de . Utiliza canales alternativos: Para comunicaciones urgentes, opta por servicios de mensajería que no pertenezcan al ecosistema de Meta o llamadas telefónicas tradicionales.

Se espera que el restablecimiento de las plataformas sea gradual durante las próximas horas conforme los equipos de ingeniería de Meta resuelvan las incidencias en sus centros de datos globales. Hasta entonces, la recomendación es aguardar y evitar saturar los servidores con intentos constantes de inicio de sesión.