Paritarias bonaerenses: la reunión dejó una señal clave y ahora todas las miradas apuntan a octubre

Las paritarias bonaerenses volvieron a activarse y el encuentro de este jueves dejó una señal que empieza a ordenar el escenario para los próximos salarios. Después de varias semanas de reclamos, la Provincia recibió nuevamente a los gremios estatales y abrió una nueva etapa de discusión.

La expectativa está puesta ahora en saber cuándo aparecerá una nueva mejora y sobre qué mes podría impactar. Con septiembre prácticamente cerrado desde el punto de vista de la liquidación, octubre empieza a concentrar buena parte de las miradas.

Qué dejó finalmente la reunión de este jueves

Durante el encuentro entre el Gobierno provincial y los representantes de los trabajadores comprendidos por la Ley 10.430 no hubo una propuesta salarial concreta. La mesa sirvió para retomar formalmente la negociación, escuchar los planteos sindicales y dejar abierta la continuidad del diálogo en los próximos días.

ATE bonaerense confirmó que durante la audiencia reclamó una recomposición que permita recuperar poder adquisitivo, además de avanzar con pases a planta permanente, regularización de becas de capacitación, convenio colectivo y mesas técnicas sectoriales.

La organización gremial publicó el resultado del encuentro en su sitio oficial.

Ver también: Paritarias bonaerenses: qué se discutió en la reapertura y cuándo podría impactar el próximo aumento

Por qué octubre empieza a quedar en el centro

El dato que empieza a pesar es el calendario. Los haberes de septiembre ya se encuentran en una etapa avanzada de liquidación, por lo que el margen para incorporar ahora una nueva recomposición es muy reducido.

Eso no significa que el próximo acuerdo necesariamente tenga que comenzar en octubre. Las partes podrían definir un esquema con retroactividad o con más de un tramo, pero hoy no existe un porcentaje confirmado ni una fecha oficial de aplicación.

Lo que sí quedó claro es que septiembre transcurrió sin una nueva mejora salarial acordada y que el resultado de las próximas reuniones será determinante para saber qué ocurrirá con los haberes del último trimestre del año.

Cuál fue el último aumento para estatales bonaerenses

El acuerdo anterior contempló una recomposición total del 7% calculada sobre los salarios de junio. Se aplicó en dos etapas:

5% desde julio.

desde julio. 2% adicional desde agosto, también sobre la base de junio.

Ese esquema ya quedó completamente aplicado. Por eso, el aumento que los trabajadores percibieron durante septiembre corresponde todavía al cierre de la paritaria anterior y no a una nueva negociación.

En esta guía se puede revisar cómo quedaron los haberes y qué sectores están pendientes de nuevas definiciones.

Qué reclaman los gremios además del porcentaje

La discusión salarial es el eje principal, pero no el único. ATE volvió a plantear la continuidad de los pases a planta permanente y la necesidad de regularizar distintas situaciones laborales dentro de la administración pública.

También pidió avanzar con un convenio colectivo de trabajo y reactivar mesas técnicas específicas por organismo. Esos puntos pueden seguir tratándose en paralelo a la discusión por el próximo aumento.

Los trabajadores deberán seguir ahora dos datos especialmente: cuándo será la próxima convocatoria y si en ese encuentro aparece finalmente una propuesta porcentual. Hasta que eso ocurra, cualquier cifra que circule debe ser tomada como versión y no como aumento confirmado.