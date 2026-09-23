Noviembre suma un nuevo feriado y habrá dos fines de semana largos: cuáles son las fechas

Noviembre de 2026 acaba de cambiar para millones de argentinos. Una nueva jornada de descanso se incorporará al calendario y, como cae justo al comienzo de la semana, permitirá armar otro fin de semana largo antes de fin de año.

La novedad se suma a un feriado que ya estaba contemplado en el cronograma oficial. El resultado será un mes con dos descansos extendidos de tres días, separados por apenas dos semanas.

Cuáles serán los dos fines de semana largos de noviembre

El primero se formará entre el sábado 7 y el lunes 9 de noviembre. El Gobierno confirmó que el lunes 9 será feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina.

El segundo llegará entre el sábado 21 y el lunes 23 de noviembre. En este caso se trata del Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha original es el 20 de noviembre pero que en el calendario oficial de 2026 se observa el lunes 23.

Descanso Fechas Motivo Primer fin de semana largo 7, 8 y 9 de noviembre Visita del papa León XIV Segundo fin de semana largo 21, 22 y 23 de noviembre Día de la Soberanía Nacional

Ver también: Septiembre 2026 llega sin feriados nacionales: cuándo es el próximo fin de semana largo y cuántos días tendrá

Por qué apareció un nuevo feriado

El cambio está relacionado con la visita apostólica de León XIV, que permanecerá en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. La agenda incluye actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

El Gobierno confirmó que el lunes 9 será feriado nacional para facilitar el desarrollo de la jornada y la movilización de fieles. Ese día el Papa visitará el Cottolengo Don Orione de Claypole y celebrará una misa a las 11:30 en el Monumento de los Españoles.

El cronograma completo de la visita puede consultarse en el programa publicado por la Santa Sede.

Qué pasa con el feriado del 20 de noviembre

El Día de la Soberanía Nacional es un feriado trasladable. Para 2026, el calendario oficial establece su observancia el lunes 23 de noviembre, lo que permite generar otro descanso de tres días para quienes trabajan de lunes a viernes.

La fecha recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado y está incluida entre los feriados nacionales trasladables establecidos por la legislación vigente.

De esta manera, noviembre tendrá dos lunes feriados: el 9 y el 23.

Cómo queda el calendario antes de fin de año

Antes de llegar a noviembre todavía queda otro descanso nacional: el lunes 12 de octubre. Esa fecha conformará un fin de semana largo de tres días entre el sábado 10 y el lunes 12.

Después de los dos descansos de noviembre, diciembre volverá a ofrecer varias jornadas especiales. El lunes 7 será día no laborable con fines turísticos y el martes 8 feriado nacional por la Inmaculada Concepción de María. Para quienes puedan acceder al lunes no laborable, se abrirá la posibilidad de cuatro días consecutivos de descanso.

Además, el viernes 25 de diciembre será feriado nacional por Navidad y permitirá otro fin de semana largo para quienes habitualmente no trabajan sábado y domingo.

Feriado y día no laborable no son lo mismo

La diferencia es importante al momento de organizar un viaje. Durante un feriado nacional rigen las normas de descanso correspondientes y el trabajo tiene el tratamiento salarial previsto por la legislación laboral.

En un día no laborable, en cambio, la decisión de otorgar o no la jornada puede depender del empleador en el sector privado, salvo regímenes específicos.

Para noviembre, tanto el lunes 9 anunciado por la visita papal como el lunes 23 por el Día de la Soberanía Nacional están planteados como feriados nacionales. Así, el mes suma dos oportunidades concretas para planificar una salida corta o simplemente extender el descanso del fin de semana.