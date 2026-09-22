Paritarias bonaerenses: provincia convocó a docentes y estatales y crece la expectativa por un nuevo aumento

Las paritarias bonaerenses vuelven al centro de la agenda esta semana. La Provincia convocó a representantes de los trabajadores estatales y docentes para una nueva audiencia salarial, en un momento en el que los gremios vienen reclamando una recomposición para la última parte del año.

La reunión fue fijada para el jueves 24 de septiembre a las 15 en La Plata. El encuentro abre una instancia que puede ser determinante para los próximos haberes, porque el acuerdo anterior ya completó sus dos tramos y no hay todavía un nuevo porcentaje confirmado.

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Qué puede definirse en la nueva paritaria bonaerense

La principal expectativa está puesta en saber si la Provincia realizará una nueva oferta salarial y, en caso de hacerlo, desde qué mes comenzaría a aplicarse.

Los sindicatos estatales y docentes venían reclamando la reapertura de la negociación durante septiembre. En el caso de ATE bonaerense, el gremio presentó formalmente el pedido a comienzos de mes para discutir una actualización en el último tramo de 2026. Por su parte, el Frente de Unidad Docente Bonaerense también solicitó retomar la paritaria y planteó la necesidad de recuperar poder adquisitivo.

Hasta el momento de esta publicación no existe un porcentaje oficial anunciado para la nueva etapa. Por eso, la reunión del jueves será la primera señal concreta para saber cómo puede continuar la pauta salarial.

Cómo fue el último aumento para docentes y estatales

El acuerdo anterior estableció una mejora del 7% calculada sobre los haberes de junio. Se aplicó en dos tramos:

Mes Aumento Base de cálculo Julio 2026 5% Salario de junio Agosto 2026 2% Salario de junio Septiembre 2026 A definir Nueva negociación

Ese esquema alcanzó a trabajadores comprendidos por la Ley 10.430 y tuvo una referencia similar para el sector docente. El acuerdo también contempló la reapertura durante septiembre, de modo que la convocatoria de esta semana retoma un punto que ya había quedado previsto.

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Qué reclaman los gremios antes de la reunión

Los planteos no se limitan al porcentaje de aumento. Entre los estatales, ATE viene reclamando una actualización salarial y también mantiene pedidos vinculados con pases a planta permanente, condiciones laborales y mesas técnicas sectoriales.

En el sector docente, el Frente de Unidad Docente Bonaerense reclamó reabrir la discusión salarial y sumó otros temas a la agenda: IOMA, IPS, licencias médicas, régimen académico, titularizaciones y condiciones laborales.

El pedido docente fue presentado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA. En su comunicación oficial, SUTEBA detalló los puntos incluidos en la solicitud de reapertura.

Qué puede pasar con los próximos sueldos

Uno de los datos que más miran los trabajadores es desde cuándo podría reflejarse una eventual mejora. La liquidación de los haberes de septiembre ya se encuentra avanzada, por lo que el margen para modificar ese pago es reducido.

Eso no impide que la negociación pueda definir una suba para los meses siguientes o incluso contemplar un esquema retroactivo, si las partes lo acuerdan. Ese punto todavía no está resuelto y será una de las claves a seguir después del encuentro.

Por ahora, lo confirmado es la reapertura formal de la discusión salarial. El jueves comenzará a saberse si la Provincia presenta una propuesta concreta y qué alcance podría tener para docentes y estatales durante la última parte de 2026.