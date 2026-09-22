Un operario murió mientras trabajaba en una planta de silos

Una tragedia laboral conmocionó este martes a Saladillo, donde un trabajador de 34 años perdió la vida mientras realizaba tareas en una planta de almacenamiento de granos ubicada sobre la Ruta Nacional 205, a la altura del kilómetro 186,500.

El fatal episodio ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana en el establecimiento de la empresa de insumos agropecuarios Bayá Casal. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el operario se encontraba trabajando en el sector de una noria, un sistema utilizado para elevar y distribuir los granos dentro de este tipo de instalaciones.

La víctima fue identificada como Raúl Peralta, de 34 años, quien habría quedado atrapado entre las correas del mecanismo mientras desarrollaba sus tareas en la parte superior de la estructura.

Las lesiones sufridas fueron de extrema gravedad y el trabajador falleció en el lugar, pese al rápido despliegue de los servicios de emergencia.

Tras conocerse lo sucedido se montó un importante operativo en el establecimiento. Hasta allí acudieron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Saladillo, personal de Defensa Civil, médicos y paramédicos de UDEM y profesionales del Hospital Dr. Posadas.

Según las primeras precisiones, el accidente se habría registrado en la zona más elevada de la noria, donde se encuentra instalado el sistema motriz y el distribuidor encargado de direccionar los granos hacia los diferentes sectores de la planta de acopio.

Las circunstancias que desencadenaron el fatal episodio todavía no fueron determinadas y son materia de investigación. Las actuaciones buscarán establecer con precisión cómo se produjo el accidente mientras el operario desarrollaba su jornada laboral.

El hecho causó profunda conmoción en Saladillo, especialmente entre quienes se encontraban vinculados al establecimiento, ante una tragedia que terminó con la vida de un trabajador de apenas 34 años durante una jornada habitual de tareas.