Paritarias bonaerenses: qué se discute hoy y cuándo podría impactar el próximo aumento

Las paritarias bonaerenses vuelven a moverse este jueves con una reunión que puede empezar a definir qué pasará con los salarios de los trabajadores estatales durante la última parte del año. La Provincia convocó a los gremios de la Ley 10.430 para las 15 en la sede del Ministerio de Trabajo en La Plata.

El encuentro llega después de semanas de reclamos sindicales y con una particularidad que mira de cerca el bolsillo: los haberes de septiembre ya están liquidados. Por ese motivo, cualquier mejora que se acuerde ahora tendría como primera referencia los próximos meses.

Qué se discute en la reunión de este jueves

El eje central es una nueva recomposición salarial. ATE bonaerense anticipó que llegará a la reunión con la expectativa de continuar la recuperación del poder adquisitivo y también planteará cuestiones vinculadas con pases a planta permanente, condiciones laborales y mesas técnicas.

La convocatoria formal está dirigida a trabajadores y trabajadoras comprendidos por la Ley 10.430. La organización gremial confirmó la reapertura de la negociación en su sitio oficial.

Ver también: Paritarias bonaerenses: Provincia convocó a docentes y estatales y crece la expectativa por un nuevo aumento

Por qué octubre aparece como el primer mes clave

La liquidación de septiembre ya se encuentra cerrada, de modo que el margen para incorporar ahora un aumento sobre esos haberes es prácticamente nulo. Distintas fuentes de la negociación ubican a octubre como el primer período sobre el que podría impactar una nueva mejora, siempre que exista acuerdo.

Eso no significa que haya un porcentaje confirmado. Al momento de preparar esta nota, no existe una nueva pauta salarial oficial cerrada para octubre o noviembre. La reunión de este jueves debe mostrar si la Provincia pone un número sobre la mesa o si la discusión continúa en una nueva audiencia.

Cómo quedó el acuerdo anterior

El último entendimiento entre la Provincia y los gremios contempló un aumento total del 7% calculado sobre los salarios de junio, distribuido en dos etapas:

5% correspondiente a julio.

correspondiente a julio. 2% correspondiente a agosto.

Ese esquema ya completó sus tramos y dejó prevista una reapertura de la negociación durante septiembre. Por eso, el encuentro de hoy no es una revisión menor: abre la discusión sobre los ingresos del último tramo de 2026.

Para entender qué aumento llegó efectivamente al último recibo se puede revisar la guía sobre los haberes de los estatales bonaerenses en septiembre.

Qué falta definir después de la reunión

Hay tres datos que serán determinantes: si aparece una propuesta porcentual concreta, desde qué mes comenzaría a aplicarse y cuándo volverán a reunirse las partes. También habrá que ver si docentes, judiciales y otros sectores de la administración pública reciben convocatorias específicas.

Hasta que termine la audiencia no corresponde dar por confirmado ningún incremento. La diferencia entre reclamo, oferta y acuerdo será clave para interpretar correctamente cualquier novedad que surja durante la tarde.