Fatal vuelco en ruta 2: un muerto y tres heridos en chascomús

Un trágico siniestro vial se produjo este martes en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 125, en jurisdicción del partido de Chascomús, donde una camioneta volcó y dejó como saldo una persona fallecida y otras tres heridas.

El hecho ocurrió cuando, por circunstancias que aún son materia de investigación, el conductor de una Ford Ranger en la que viajaban cuatro hombres mayores de edad perdió el control del vehículo.

La camioneta salió de la calzada y terminó volcando en el cantero central de la Autovía 2, provocando un fuerte impacto que movilizó rápidamente a los servicios de emergencia.

Como consecuencia del vuelco, uno de los ocupantes sufrió heridas de extrema gravedad y falleció en el lugar, pese a la intervención de los equipos que acudieron al sector.

Los otros tres ocupantes resultaron heridos y fueron asistidos inicialmente en el lugar para posteriormente ser trasladados en ambulancias al Hospital Municipal San Vicente de Paul de Chascomús, donde quedaron bajo atención médica con traumatismos de distinta consideración.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, Servicios de Emergencias y personal policial, mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias que provocaron el despiste y posterior vuelco.