Paritarias 2025: Mayoristas rechazan acuerdo de Comercio por “costos ocultos”

Los autoservicios mayoristas han manifestado su desacuerdo con el reciente acuerdo firmado entre el gremio de Comercio y las cámaras del sector, el cual incluye un nuevo bono de $60.000 para los próximos meses de diciembre, enero, febrero y marzo. Además, se extendió hasta marzo la suma fija no remunerativa de $40.000, que había sido acordada meses atrás.

Cuestionamientos a la Representación

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) advirtió que el entendimiento, que abarca a 1,2 millones de trabajadores, generará un aumento en los “costos ocultos” que afectan la competitividad del sector. “No nos sentimos representados, nos pasan la cuenta de una mesa de la que no formamos parte”, señalaron desde CADAM, a través de un comunicado.

Aportes Obligatorios

El acuerdo ha suscitado críticas específicas en torno al aumento automático de aportes obligatorios, vinculados a instituciones y seguros, que según CADAM no benefician a trabajadores ni a empleadores. Un ejemplo es el aporte al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A por empleado.

Según CADAM, este fondo “se redistribuye en gran parte entre la CAC y CAME bajo el pretexto de capacitación”, lo que genera mayores ingresos para estas organizaciones con cada aumento paritario. “Con cada aumento paritario se ‘autobenefician’ con mayor recaudación”, expresaron en su comunicado.

Marco Legal y Carga Económica

El documento también menciona el Decreto 149/2025, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que prohíbe imponer cargas económicas en beneficio de cámaras empresarias a empleadores que no sean asociados, salvo aceptación voluntaria. Sin embargo, INACAP logró una medida cautelar alegando ser un instituto independiente, lo que significa que el aporte continúa vigente. La entidad declaró recaudar más de $30.000 millones anuales.

Solicitudes de una Reforma Laboral

En este contexto, los mayoristas han hecho un llamado a una reforma laboral que elimine estas cargas y permita que los montos se integren directamente en los salarios. “Basta de esconderse detrás de un recibo de sueldo o un ticket de venta”, manifestaron.

Finalmente, CADAM insistió en la necesidad de formar parte de la mesa paritaria. “No entendemos por qué el Secretario de Trabajo no nos deja sentar en la mesa paritaria”, expresaron, subrayando que las decisiones que afectan al sector se toman sin su participación.