Quienes pasen sus vacaciones en la Costa Atlántica durante el próximo verano encontrarán un cambio en la oferta de servicios de playa. En plena etapa de planificación de la temporada 2026-2027, la administración bonaerense anticipó una decisión que alcanza a espacios utilizados por familias que buscaban descansar junto al mar sin agregar otro gasto al presupuesto.

La medida se conoce mientras los balnearios privados comienzan a difundir sus precios para enero y febrero. Para los turistas que cuentan cada peso antes de reservar, saber qué servicios gratuitos continuarán disponibles puede resultar tan importante como elegir el alojamiento.

Qué pasará con los paradores ReCreo este verano

La subsecretaria de Turismo de la Provincia, Soledad Martínez, confirmó el 24 de noviembre, en declaraciones a Radio Brisas de Mar del Plata, que el Gobierno bonaerense no instalará los paradores de playa que impulsaba en temporadas anteriores.

La decisión comprende a los espacios del programa ReCreo en Miramar y Villa Gesell. Martínez atribuyó la medida al contexto presupuestario y al reclamo provincial por fondos nacionales. Se trata de la explicación brindada por la funcionaria, no de una evaluación independiente de las cuentas públicas.

En esos dos destinos, los dispositivos de la última temporada ofrecían servicios gratuitos durante el día. El anuncio oficial correspondiente al verano anterior permite recordar qué tipo de infraestructura y actividades formaban parte de la propuesta.

Los servicios que ofrecían los espacios provinciales

La iniciativa reunía prestaciones de playa y actividades de recreación. En el verano pasado, la Provincia había informado que los paradores funcionaban diariamente, de 10 a 20, y contemplaban instalaciones y propuestas para distintas edades.

Sombrillas y reposeras disponibles sin costo, sujetas a la capacidad de cada espacio.

Baños y servicios para los visitantes.

Actividades culturales, deportivas y recreativas.

La decisión de no reinstalar esos dispositivos no significa que desaparezca la oferta turística gratuita de los municipios. Cada localidad puede organizar actividades y servicios propios. Tampoco implica que haya que pagar para ingresar a todos los sectores de playa pública.

Qué alternativas habrá para los turistas

En la misma entrevista, la funcionaria adelantó que se prevé una propuesta itinerante que estará presente en Punta Mogotes y acompañará fiestas populares. También mencionó herramientas de financiación para distintos servicios turísticos. Los requisitos, prestadores y condiciones de esas promociones deberán consultarse cuando se publiquen sus detalles definitivos.

Para organizar una estadía de bajo costo, conviene averiguar con el municipio qué servicios hay en el sector de playa elegido, dónde funcionan los baños públicos y cuáles son las zonas habilitadas para instalar sombrillas particulares. Llevar agua, protección solar y una reposera propia puede reducir gastos sin depender de una carpa contratada.

El contraste con las tarifas privadas es importante: INFOZONA relevó cuánto cuesta alquilar una carpa en la Costa para el verano 2027, con diferencias considerables entre destinos y períodos.