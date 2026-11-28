El último fin de semana de noviembre llega con características propias del verano a gran parte de la provincia de Buenos Aires, donde se esperan jornadas calurosas, predominio del sol y temperaturas máximas que podrían alcanzar los 35 grados.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas no serán uniformes en todo el territorio bonaerense, ya que algunos sectores del sur provincial podrían registrar lluvias y tormentas.

Cómo estará el tiempo este sábado 28 de noviembre

La jornada comenzó con temperaturas agradables y cielo mayormente despejado en buena parte del territorio provincial.

Con el transcurso de las horas, la circulación de aire cálido favorecerá un marcado ascenso térmico, con máximas superiores a los 30 grados en numerosas localidades bonaerenses.

Las condiciones serán favorables para disfrutar de actividades recreativas al aire libre, aunque se recomienda evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad del calor.

Domingo con temperaturas aún más elevadas

Para el domingo 29 de noviembre se anticipa otra jornada de intenso calor, con temperaturas mínimas cercanas a los 20 grados y máximas que oscilarán entre los 32 y 36 grados, dependiendo de la región.

En el norte y centro bonaerense predominarán las buenas condiciones meteorológicas, con escasa nubosidad y baja probabilidad de precipitaciones.

En algunos sectores de la Costa Atlántica también se esperan temperaturas elevadas, anticipando un escenario típicamente veraniego.

Atención por posibles tormentas en el sur bonaerense

El panorama será diferente en el sur y sudoeste de la provincia, donde se prevé un incremento de la inestabilidad atmosférica.

Durante la tarde y la noche de este sábado podrían desarrollarse tormentas de variada intensidad, acompañadas por abundante caída de agua en períodos cortos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

La posibilidad de precipitaciones continuará durante el domingo en determinados sectores de esa región.

Se recomienda consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, especialmente antes de emprender viajes.

El calor continuará durante los primeros días de diciembre

Las temperaturas elevadas persistirían durante el lunes 30 de noviembre y el comienzo de diciembre, aunque podrían producirse cambios en las condiciones meteorológicas en algunos sectores bonaerenses.

De esta manera, noviembre se despedirá con temperaturas propias del verano, cuando todavía faltan 23 días para el inicio de la estación más calurosa del año.

Ante este escenario, se recomienda mantener una adecuada hidratación, utilizar protector solar y evitar la realización de esfuerzos físicos intensos durante las horas centrales del día.