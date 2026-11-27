La cuenta de las vacaciones en la Costa Atlántica ya no termina en el alojamiento y el combustible. Para muchas familias, disponer de un lugar a la sombra durante varias horas frente al mar es parte de la rutina de verano. Sin embargo, los valores que comenzaron a conocerse para la próxima temporada obligan a hacer números antes de reservar.

Los balnearios bonaerenses difundieron tarifas para el verano 2026-2027 y las diferencias entre destinos, fechas y prestaciones pueden ser muy amplias. Mientras algunos turistas prefieren llevar su propia sombrilla, otros eligen pagar por la comodidad de contar con un espacio fijo durante toda la estadía.

Un relevamiento difundido por medios marplatenses permite dimensionar el costo de esa decisión y muestra que cambiar el mes de las vacaciones también puede representar un ahorro considerable.

Cuánto cuesta alquilar una carpa este verano en la Costa

Según un relevamiento publicado el 22 de noviembre por El Marplatense, en Mar del Plata la contratación de una carpa para toda la temporada, de diciembre a marzo, se ubica entre $3 millones y $6 millones. No es una tarifa única: el precio depende de la playa y de los servicios que incorpora cada balneario.

Para poner esos importes en perspectiva, dividirlos entre cuatro meses da un equivalente de $750.000 a $1.500.000 mensuales. Es una comparación matemática, no una oferta de contratación mensual.

El mismo relevamiento permite comparar otras alternativas de la costa bonaerense:

Destino Período Precio de referencia de una carpa Mar del Plata Temporada $3.000.000 a $6.000.000 Necochea Temporada Alrededor de $1.500.000 Villa Gesell Quincena de enero $700.000 a $760.000 Villa Gesell Quincena de febrero $650.000 a $690.000 Pinamar Quincena Alrededor de $800.000 San Clemente del Tuyú Por día, ejemplo de un balneario $65.000

Son referencias publicadas en noviembre, no precios obligatorios ni una cotización en tiempo real. Las prestaciones y las fechas de apertura tampoco son idénticas entre balnearios, por lo que no conviene comparar solamente el número final.

El mes de las vacaciones puede cambiar la cuenta

Quienes tienen flexibilidad para organizar el descanso también deberían comparar enero con febrero. Un relevamiento del portal marplatense 0223, publicado el 22 de noviembre, mostró dos ejemplos de contratación por quince días en los que elegir febrero permitía ahorrar $110.000 y $279.600, respectivamente.

El ahorro no se traslada automáticamente a todos los establecimientos, pero sirve para orientar la búsqueda. Una familia que todavía no reservó puede preguntar por las dos quincenas de cada mes y por los planes de pago vigentes.

Qué conviene preguntar antes de pagar la reserva

El valor de una carpa puede incluir servicios muy distintos. Antes de comparar ofertas, pedí por escrito información sobre la capacidad, las reposeras y mesas, el acceso a baños y duchas, el estacionamiento y las instalaciones recreativas. Si vas a compartir el espacio con otra familia, consultá cuántas personas pueden utilizarlo.

También conviene conocer qué sucede cuando el mal tiempo impide disfrutar de la playa, si es posible modificar las fechas y cómo se devuelve una seña en caso de cancelación. No todos los contratos contemplan las mismas condiciones.

Para quienes no quieren sumar ese gasto, llevar su propia sombrilla y elegir sectores de playa pública sigue siendo una alternativa. Antes de organizar la estadía, podés revisar también los descuentos disponibles para viajar en tren a Mar del Plata si corresponde a tu grupo familiar.