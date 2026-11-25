Este miércoles 25 de noviembre se cumplen seis años del fallecimiento de Diego Armando Maradona, uno de los futbolistas más extraordinarios de todos los tiempos y una de las personalidades argentinas más reconocidas en el mundo.

Su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, provocó una profunda conmoción que trascendió las fronteras del deporte y generó innumerables muestras de dolor en distintos rincones del planeta.

A seis años de aquella triste jornada, su figura continúa presente en la memoria colectiva, en los estadios, en los murales y en el corazón de millones de argentinos.

De Villa Fiorito a la gloria mundial

Nacido el 30 de octubre de 1960 en Lanús y criado en Villa Fiorito, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, Maradona encontró en el fútbol el camino para superar una infancia marcada por las dificultades económicas.

Debutó en Primera División con apenas 15 años en Argentinos Juniors y posteriormente vistió las camisetas de Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla y Newell’s Old Boys.

Sin embargo, su máxima consagración llegó con la Selección Argentina en el Mundial de México de 1986, donde condujo al equipo nacional a la conquista de su segunda Copa del Mundo.

Sus dos goles frente a Inglaterra, conocidos como La Mano de Dios y El Gol del Siglo, quedaron grabados para siempre en la historia del fútbol.

El día que la Argentina lloró al Diez

Maradona falleció mientras atravesaba una internación domiciliaria en una propiedad ubicada en el partido bonaerense de Tigre, luego de haber sido intervenido quirúrgicamente por un hematoma subdural.

La noticia de su muerte generó una inmediata reacción popular. Miles de personas salieron a las calles para despedirlo y el Gobierno nacional decretó tres días de duelo.

Su velatorio se realizó en la Casa Rosada, mientras que sus restos fueron sepultados en un cementerio privado de Bella Vista, partido de San Miguel.

Homenajes en Argentina y en el mundo

En este nuevo aniversario, la Asociación del Fútbol Argentino recordó al histórico capitán mediante un emotivo mensaje institucional.

Por su parte, Gimnasia y Esgrima La Plata, último club que dirigió Maradona, realizará este miércoles un homenaje a partir de las 20 horas en el estadio Juan Carmelo Zerillo, bajo la denominación Del Bosque a la eternidad.

También se desarrollarán actividades conmemorativas en Nápoles, la ciudad italiana donde el argentino se convirtió en un auténtico símbolo popular.

La Justicia se prepara para dar a conocer el veredicto

A seis años de su fallecimiento, todavía resta conocer la resolución judicial que determinará si existieron responsabilidades penales entre los profesionales de la salud que estuvieron a cargo de su atención.

El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro tiene previsto dar a conocer su veredicto el próximo martes 22 de diciembre de 2026, en el marco del segundo juicio por la muerte del exfutbolista. Minuto Uno+2

Un legado que trasciende generaciones

Con sus virtudes, contradicciones y una vida atravesada por los extremos, Maradona se convirtió en una figura que superó ampliamente los límites del deporte.

Incluso quienes nunca tuvieron la oportunidad de verlo jugar conocen sus hazañas, reproducen sus goles y descubren en cada imagen la dimensión de su talento.

Han pasado seis años desde su partida, pero el recuerdo del Diez permanece intacto. Porque hay figuras que el tiempo convierte en historia y otras que, como Diego Armando Maradona, se transforman en parte de la identidad de un pueblo.