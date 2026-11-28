El último sábado de noviembre ofrece una alternativa para quienes necesitan hacer las compras de alimentos antes de que termine el mes. Además de los descuentos disponibles en supermercados y las promociones para salir a comer, Cuenta DNI mantiene un beneficio para comprar en ferias y mercados bonaerenses.

La propuesta es especialmente útil para quienes buscan frutas, verduras y otros productos de consumo cotidiano en puestos adheridos. Sin embargo, para conocer el ahorro real no basta con mirar el porcentaje anunciado: también hay que considerar el límite de devolución que corresponde a cada usuario.

Antes de salir de compras este sábado 28 de noviembre, conviene distinguir esta promoción de la que se aplica en los comercios de cercanía. Son beneficios diferentes y no todos los negocios participan de los dos.

El descuento del 40% que se puede aprovechar este sábado

El catálogo oficial de beneficios de Banco Provincia incluye un 40% de ahorro en ferias y mercados bonaerenses adheridos, disponible todos los días. Las condiciones difundidas para el cierre de noviembre contemplan un tope de reintegro de $6.000 semanales por persona.

Esto permite obtener el máximo ahorro con un total de $15.000 de compras elegibles, siempre que no se haya utilizado anteriormente el límite semanal. El consumo puede distribuirse en distintas operaciones que cumplan las condiciones del beneficio.

Compra Reintegro estimado Costo final $5.000 $2.000 $3.000 $10.000 $4.000 $6.000 $12.500 $5.000 $7.500 $15.000 $6.000 $9.000 $20.000 $6.000 $14.000

Los ejemplos suponen que todavía está disponible todo el tope. Si durante la semana ya recuperaste $4.000 bajo esta promoción, por ejemplo, solo te quedarían $2.000 de reintegro hasta alcanzar el límite.

Qué pasa si comprás el sábado y el domingo

Una de las diferencias frente a otras ofertas del fin de semana es que el beneficio de ferias se mantiene tanto el sábado 28 como el domingo 29. Sin embargo, las dos jornadas no implican necesariamente dos topes independientes: el límite informado es semanal.

Por eso, dividir las compras entre ambos días no permite duplicar el reintegro. Si alcanzaste el máximo con las compras del sábado, las operaciones posteriores de esa misma semana no generarán otro reintegro bajo el mismo beneficio.

Cómo saber si una feria está adherida

No todas las ferias municipales, verdulerías o puestos de productores participan de la promoción. La condición depende de que el establecimiento esté registrado en el programa y que la operación se realice por una modalidad admitida por Banco Provincia.

Consultá el listado y las condiciones en el portal del banco antes de pagar. También podés preguntar al vendedor si acepta pagos con Cuenta DNI bajo el beneficio de ferias y mercados. Tener un código QR disponible no garantiza por sí solo que una compra genere reintegro.

Revisá el comprobante y el saldo de tu cuenta. Como se trata de una devolución posterior a la compra, necesitás contar con los fondos para pagar el importe total.

Otros ahorros para el último fin de semana de noviembre

El sábado y domingo también se encuentran disponibles promociones en gastronomía y locales YPF Full participantes, con sus propios requisitos y límites. Ver también: Cuenta DNI: el descuento para salir a comer o parar en una YPF este fin de semana.

Las condiciones mencionadas corresponden al cierre de noviembre. Antes de organizar las compras de diciembre, revisá la actualización mensual de beneficios, ya que los porcentajes, días de vigencia y topes pueden modificarse.