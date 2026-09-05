Nuevos créditos hipotecarios: el lunes arranca el plan de $2 billones y cuánto habría que ganar

El nuevo programa para ampliar los créditos hipotecarios en Argentina entra este lunes en su primera etapa concreta. El Banco Central realizará la licitación inicial del esquema que movilizará fondos del FGS de ANSES hacia bancos que posteriormente deberán transformarlos en préstamos para vivienda.

La cifra global es importante: el Gobierno habilitó hasta $2 billones. Sin embargo, esto no significa que desde el lunes las familias puedan entrar a Mi ANSES o al Banco Central y completar una solicitud.

Primero habrá una competencia entre entidades financieras por el fondeo. Recién después comenzarán a conocerse qué bancos obtuvieron recursos y cuáles serán las condiciones comerciales que ofrecerán finalmente a sus clientes.

Qué pasa el lunes con los nuevos créditos hipotecarios

La primera licitación está prevista para el lunes 7 de septiembre y tendrá un monto de hasta $200.000 millones.

El mecanismo será ejecutado por el Banco Central por cuenta y orden del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Cada entidad financiera podrá ofertar como máximo por el equivalente al 20% de la licitación.

Dato Condición del programa Fondo total previsto $2 billones Primera licitación Hasta $200.000 millones Máximo por banco 20% de cada licitación Destino Primera vivienda Plazo para colocar los fondos 90 días corridos

El mecanismo completo y la diferencia entre el FGS y los bancos ya puede revisarse en cómo funcionarán los créditos hipotecarios financiados con fondos de ANSES.

Los bancos adjudicatarios tendrán que destinar los fondos a préstamos para primera vivienda.

Qué tasa máxima podrán cobrar los bancos

El Gobierno estableció condiciones para que los recursos no terminen financiando hipotecas a cualquier tasa.

Los préstamos otorgados con este fondeo:

No podrán superar una tasa de UVA + 7,50% .

. Deberán tener un plazo mínimo de 15 años .

. Podrán llegar hasta un máximo de 150.000 UVA por crédito .

. Deberán destinarse a adquisición, construcción, ampliación o refacción de primera vivienda.

Las reglas fueron publicadas por el Ministerio de Economía.

Cuánto habría que ganar según el ejemplo oficial

Economía presentó una simulación que ayuda a entender la magnitud de los ingresos necesarios. No es una condición universal, sino un ejemplo de referencia.

Para una propiedad valuada en USD 106.667, considerando financiación del 75%, el ejercicio oficial toma:

Concepto Ejemplo oficial Monto del crédito $120.920.000 Plazo 25 años Tasa utilizada UVA + 7% Primera cuota $865.098 Ingreso familiar estimado $3.460.391

El ingreso surge de exigir que la cuota represente como máximo el 25% del ingreso neto familiar.

Eso no significa que todos los futuros créditos requieran ganar $3,46 millones. Un préstamo menor, un anticipo superior o condiciones diferentes modificarán la cuota y, por lo tanto, el ingreso necesario.

El dato clave: la cuota UVA no queda fija

El término “UVA + 7%” puede generar confusión. La UVA se actualiza siguiendo al CER, ligado a la inflación. Por eso, tanto el capital adeudado como las cuotas evolucionan con el valor de la UVA, además de la tasa adicional aplicada por el banco.

La ventaja es que la cuota inicial suele resultar mucho más baja que en un préstamo tradicional a tasa fija en pesos. El riesgo aparece si durante un período prolongado los ingresos del hogar crecen por debajo de la inflación.

Antes de decidir, resulta útil comparar qué bancos ya ofrecen créditos hipotecarios, qué tasas tienen y cuánto ingreso solicitan.

¿Se pueden pedir los créditos desde el lunes?

No directamente. El lunes comienza el proceso de fondeo de las entidades, no una inscripción general para familias.

Una vez que un banco recibe el depósito, tendrá hasta 90 días corridos para transformar esos recursos en hipotecas alcanzadas por el programa.

Las próximas noticias decisivas serán entonces dos: qué bancos resultan adjudicatarios y qué condiciones publicará cada uno para sus clientes.

Ahí recién se podrá comparar ingreso mínimo, porcentaje de financiación, posibilidad de sumar ingresos de una pareja, edad máxima y documentación exigida. El lunes será el comienzo del plan, pero no todavía la apertura de una ventanilla de crédito para el público.