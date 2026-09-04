Banco provincia lanzó nuevas líneas de créditos para la vivienda: 20 años de plazo y cláusula antiinflación

Si estás buscando financiamiento para construir, refaccionar o comprar tu hogar, Banco Provincia lanzó dos nuevas líneas de préstamos con fondeo propio.

La entidad bonaerense presentó un paquete de créditos que incluye montos de hasta $524 millones, plazos de 20 años y una cláusula especial que protege la cuota frente a la inflación.

Crédito UVA Casa Propia: montos, plazos y la cláusula salarial de resguardo

La línea principal financia proyectos de construcción, ampliación, terminación y refacción, admitiendo tanto sistemas tradicionales como industrializados del tipo steel frame. Este crédito otorga hasta 250.000 UVA (aproximadamente $524 millones) a un plazo máximo de 240 meses (20 años) más un año constructivo.

Para quienes acreditan haberes en el banco, la cobertura alcanza el 80% del presupuesto y permite sumar hasta tres titulares. La gran novedad es la incorporación de la cláusula CVS: si la cuota ajustada por UVA supera a la calculada por la evolución de salarios (CVS + 2%), el banco bonifica automáticamente la diferencia.

Préstamos para viviendas modulares: hasta 100 millones sin hipoteca ni escribano

Como novedad del mercado, el banco incorporó una alternativa 100% digital destinada a la compra de viviendas prefabricadas o modulares. Esta opción financia hasta el 100% del valor de la propiedad con un tope de $100 millones y un plazo de devolución de hasta 96 meses.

Al instrumentarse como un préstamo personal a distancia, no exige hipoteca ni la intervención de escribanos, simplificando los trámites. La solicitud se gestiona directamente en la empresa proveedora adherida y permite combinar hasta tres préstamos para financiar un mismo proyecto.

Hipotecario tradicional en pesos: monto máximo de $377,5 millones a tasa fija

Para quienes prefieren no atarse al sistema de actualización por UVA, la banca pública mantiene su alternativa tradicional en pesos. Esta línea otorga un tope equivalente a USD 250.000 ($377,5 millones) con una tasa fija que parte desde el 24% anual.

El préstamo financia hasta el 80% a 240 meses y permite destinar hasta el 40% del ingreso familiar para el pago de la cuota. Además, la opción se encuentra habilitada para cancelar créditos hipotecarios UVA anteriores otorgados por la propia entidad.

Financiamiento express para materiales de construcción directamente en corralones

Para la compra de insumos, herramientas y materiales, la entidad ofrece préstamos personales de gestión directa en el punto de venta. Esta alternativa otorga hasta $50 millones con plazos de devolución que van de 12 a 72 meses.

El financiamiento cuenta con una tasa de interés que parte desde el 55% anual en comercios adheridos como corralones, pinturerías o sanitarios. El trámite es completamente digital: el vendedor gestiona la solicitud en el local y el cliente aprueba el crédito desde la app Cuenta DNI o Home Banking.