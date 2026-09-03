Plan del gobierno para reactivar el consumo: las seis medidas económicas lanzadas para volcar pesos al mercado e impulsar el crédito

Frente a la necesidad de dinamizar la actividad comercial y frenar la mora, el equipo económico activó un paquete de seis medidas clave orientadas a inyectar pesos en la economía, moderar las tasas de interés y contener el costo de los servicios.

Las disposiciones oficiales buscan dar alivio al bolsillo familiar mediante frenos en impuestos a combustibles, aumentos tarifarios por debajo de la inflación proyectada y nuevos fondos para créditos hipotecarios y pymes.

Inyección de pesos al mercado y freno a los aumentos en naftas

En la última licitación de deuda pública, el Ministerio de Economía liberó más de $500.000 millones en efectivo al renovar únicamente el 95,96% de los vencimientos. Esta liquidez apunta a bajar los rendimientos del sistema financiero ante una mora bancaria que llegó casi al 13% en julio.

A la par, se congeló el costo impositivo en los surtidores mediante el Decreto 829/2026. La norma postergó hasta el 31 de septiembre la actualización del ICL y el IDC, evitando que el aumento del petróleo internacional impacte de forma directa sobre el precio final del litro de combustible.

Aumentos de luz y gas por debajo de la inflación y bonificación extra

Las facturas de servicios públicos en septiembre se ajustarán por debajo de las previsiones del Índice de Precios al Consumidor (estimado en 1,8% según el REM):

Luz (Edenor y Edesur en AMBA): el ajuste promedio en las boletas será de 1,75% en septiembre .

el ajuste promedio en las boletas será de . Gas natural (alcance nacional): el incremento promedio alcanzará solo el 1,40% .

el incremento promedio alcanzará solo el . Subsidio eléctrico adicional: la Secretaría de Energía elevó la bonificación extraordinaria al 25%. Al sumarse al descuento base del 50%, alcanza una reducción total del 75% para los sectores de menores ingresos.

Impulso a los créditos hipotecarios y financiamiento para empresas

Para incentivar la reactivación del sector de la construcción y el acceso a la vivienda, el Palacio de Hacienda dispuso la liberación de fondos clave:

Inyección para hipotecas: se destinarán $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses a licitaciones en bancos, con el objetivo de financiar préstamos para adquirir viviendas y alcanzar entre 17.000 y 18.000 familias .

se destinarán a licitaciones en bancos, con el objetivo de financiar préstamos para adquirir viviendas y alcanzar entre . Préstamos en dólares a empresas: los bancos quedaron autorizados a prestarle hasta el 15% de sus depósitos en moneda extranjera a compañías que no generen divisas, eliminando la exigencia previa de presentar garantías específicas en dólares.

Sueldo básico pretendido y subas para las Fuerzas Armadas

En el terreno de las paritarias laborales, el Gobierno trazó una hoja de ruta para los sectores más rezagados (como construcción, sanidad y maestranza) buscando que las negociaciones alcancen un piso salarial garantizado de $1.070.000.

En paralelo, se oficializó un aumento para el personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad federales. El esquema fija una suba acumulada del 12,22% entre septiembre y diciembre de 2026, la cual se pagará en cuatro tramos consecutivos arrancando con un primer aumento del 6,9% desde el 1° de septiembre.