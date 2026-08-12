Créditos hipotecarios en agosto 2026: qué bancos prestan, cuánto piden de ingreso y cuáles tienen las tasas más bajas

Los créditos hipotecarios en Argentina volvieron a convertirse en una alternativa para quienes buscan comprar una casa o departamento, aunque durante 2026 las condiciones fueron cambiando y hoy existen diferencias importantes entre un banco y otro.

En agosto de 2026, algunas entidades mantienen tasas promocionales para clientes que acreditan el sueldo, mientras que otras ofrecen plazos de hasta 30 años, financiación de hasta el 80% o líneas específicas para primera vivienda. Antes de iniciar una solicitud, hay varios números que conviene mirar además de la cuota inicial.

Créditos hipotecarios agosto 2026: qué está pasando con las tasas

La mayoría de las propuestas disponibles actualmente son créditos hipotecarios UVA. Esto significa que el préstamo se expresa en Unidades de Valor Adquisitivo y tanto el capital adeudado como las cuotas evolucionan con el valor de la UVA, que se actualiza siguiendo al CER y, por lo tanto, a la inflación.

Al 12 de agosto de 2026, el valor de una UVA es de $2.073,04, según el Banco Central.

Por ese motivo, cuando un banco anuncia una tasa de, por ejemplo, 6,90% + UVA, no significa que la cuota solamente aumentará un 6,90% anual. El capital se actualiza por UVA y, además, se aplica la tasa correspondiente.

La contrapartida es que este mecanismo permite obtener una cuota inicial sensiblemente menor que la que tendría un préstamo hipotecario tradicional en pesos a tasa fija.

Qué bancos ofrecen créditos hipotecarios en agosto de 2026

Las condiciones cambian de acuerdo con el perfil del solicitante, si acredita el sueldo en la entidad, el destino de la propiedad y el porcentaje que necesita financiar.

Entre las principales líneas disponibles aparecen las siguientes:

Banco Tasa destacada Plazo Financiación / monto Banco Nación Desde 6,70% + UVA para determinadas operaciones Hasta 30 años Hasta 75% en la línea general de adquisición BBVA 7,50% + UVA con acreditación de haberes Hasta 30 años Hasta 80% ICBC 6,90% + UVA acreditando sueldo Hasta 20 años Hasta 80%; hasta $450 millones Banco Ciudad Promoción desde 7,50% + UVA Hasta 25 años Hasta $150 millones en Ciudad Primera Vivienda Galicia 9,50% + UVA Hasta 20 años Según calificación crediticia Banco Patagonia 9,25% + UVA para clientes con haberes Hasta 30 años Hasta 75% Banco Macro Crédito UVA Hasta 20 años Hasta 70% en determinadas propiedades Supervielle 15% + UVA Según condiciones Sujeto a evaluación Banco Provincia Tasa variable, no UVA en Provincia Vivienda Hasta 20 años Hasta equivalente a USD 250.000

Las tasas y condiciones están sujetas a la calificación crediticia de cada cliente y pueden modificarse durante el mes.

Crédito hipotecario del Banco Nación en agosto 2026

El Banco Nación continúa con su línea +Hogares, una de las alternativas con mayor plazo disponible.

Para adquisición o cambio de vivienda única y de ocupación permanente, cuando la propiedad tiene un valor de hasta 210.000 UVA y el solicitante percibe sus haberes en el BNA, la tasa vigente es de 6,70% TNA fija más actualización UVA.

El plazo puede extenderse hasta 30 años.

Para propiedades de mayor valor, la tasa puede subir al 12% + UVA, dependiendo de las características de la operación. El Banco Nación también mantiene opciones para construcción, ampliación, refacción, terminación y segunda vivienda.

En la línea general para adquisición, el financiamiento puede llegar hasta aproximadamente el 75% del menor valor entre compra y tasación, aunque existen operatorias especiales del banco con mayores porcentajes de financiación.

Una característica particular del Nación es la posibilidad, en ciertos casos, de contratar una opción que limita el impacto de la cuota tomando como referencia la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Esa cobertura implica un costo adicional.

BBVA ofrece hasta 30 años y una tasa menor si cobrás el sueldo

BBVA mantiene una de las propuestas que resulta especialmente atractiva para quienes están dispuestos a acreditar sus haberes en el banco.

Para vivienda permanente, la entidad informa actualmente:

7,50% TNA + UVA para clientes con acreditación de haberes.

para clientes con acreditación de haberes. 11,50% TNA + UVA para clientes que no cobran el sueldo en BBVA.

para clientes que no cobran el sueldo en BBVA. Plazo máximo de 360 meses , es decir, 30 años.

, es decir, 30 años. Financiación de hasta el 80% del valor de la vivienda.

En uno de los ejemplos oficiales vigentes en agosto, BBVA toma un crédito de $140 millones sobre una propiedad valuada en $175 millones.

Esto muestra además otro punto clave: aunque el banco financie el 80%, el comprador necesita contar con el 20% restante más los gastos asociados a la operación y escritura.

ICBC tiene una tasa de 6,90% para quienes llevan el sueldo

Otra propuesta destacada en agosto es la de ICBC.

El banco ofrece una tasa preferencial de 6,90% + UVA para quienes acrediten el sueldo. Para el resto de los clientes, la tasa informada es de 9,90% + UVA.

Las principales condiciones son:

Hasta 20 años .

. Hasta 80% de financiación para vivienda permanente.

para vivienda permanente. Hasta $450 millones para comprar una vivienda principal y permanente.

para comprar una vivienda principal y permanente. Hasta $200 millones para determinadas operaciones de refacción, ampliación o segunda vivienda.

Relación cuota-ingreso de hasta 25% .

. Posibilidad de sumar ingresos del cónyuge, conviviente o uno de los padres.

ICBC informa como referencia que para un préstamo de $50 millones a 20 años, con la tasa promocional del 6,90%, la primera cuota ronda los $384.654, con un ingreso neto mínimo requerido de alrededor de $1.600.000 para ese ejemplo.

La oferta promocional publicada por la entidad tiene vigencia entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de 2026.

Banco Ciudad lanzó una promoción para primera vivienda

El Banco Ciudad mantiene durante agosto una línea denominada Ciudad Primera Vivienda, dirigida a quienes buscan acceder a una vivienda única, familiar y permanente en CABA.

La promoción vigente entre el 27 de julio y el 30 de septiembre de 2026 contempla una TNA del 7,50% + UVA, un plazo máximo de 25 años y un monto de hasta $150 millones.

Es una de las tasas promocionales más bajas disponibles actualmente, aunque su alcance territorial y las condiciones específicas de primera vivienda hacen que no sea una alternativa aplicable a todos los compradores.

Galicia mantiene su crédito hipotecario UVA

Banco Galicia también continúa ofreciendo préstamos para la compra de primera vivienda.

La tasa publicada es actualmente de 9,50% TNA + UVA, con un plazo máximo de 240 meses, equivalentes a 20 años.

Para obtener el crédito es necesario acreditar el sueldo en Galicia y superar la evaluación crediticia de la entidad.

Un dato importante es que la cuota no puede representar más del 25% de los ingresos computables. Para mejorar la capacidad de financiación se pueden sumar los ingresos del cónyuge, conviviente o familiar, siempre que cumpla las condiciones establecidas por el banco.

Banco Patagonia permite financiar hasta el 75%

Banco Patagonia mantiene durante 2026 su línea hipotecaria UVA para adquisición y refacción de viviendas permanentes y no permanentes.

Para clientes que cobran sus haberes en la entidad, la tasa informada es de 9,25% TNA + UVA, con una tasa efectiva anual del 9,65%.

El plazo puede llegar hasta 30 años y para adquisición se puede financiar hasta el 75% del valor de la propiedad.

También permite sumar un codeudor para mejorar la capacidad de ingreso requerida.

Banco Macro: hasta 70% para determinadas viviendas

Banco Macro mantiene disponible su Préstamo Hipotecario UVA, con un plazo máximo de 20 años.

Para propiedades con un valor de escritura de hasta $350 millones, la entidad informa que puede financiar hasta el 70% del valor de una vivienda permanente.

Para propiedades que superan ese monto, el porcentaje máximo baja al 60%.

En el caso de clientes que acreditan el sueldo en Banco Macro, la relación entre cuota e ingresos puede alcanzar el 25%.

Banco Provincia ofrece una alternativa distinta a los UVA

Para quienes viven en la Provincia de Buenos Aires, una de las alternativas a seguir de cerca es Provincia Vivienda, del Banco Provincia.

A diferencia de muchas de las líneas disponibles actualmente, se trata de un préstamo hipotecario tradicional cuya tasa se determina tomando como referencia la tasa promedio de plazos fijos a 30 días más cuatro puntos porcentuales, con un piso y un techo establecidos por la entidad.

Actualmente, la tasa tiene un mínimo de 12,50% y un máximo de 36%.

La línea permite financiar operaciones para comprar, construir, terminar, ampliar o refaccionar viviendas en la Provincia de Buenos Aires o CABA.

El monto máximo llega hasta el equivalente en pesos de USD 250.000 y el plazo se extiende hasta 240 cuotas mensuales, es decir, 20 años.

Esto la convierte en una propuesta diferente para quienes prefieren evaluar una alternativa al mecanismo UVA.

¿Cuánto hay que ganar para acceder a un crédito hipotecario?

No existe un único ingreso mínimo para todos los bancos.

La mayoría establece que la primera cuota no puede superar entre el 25% y el 30% de los ingresos netos del grupo familiar.

Por ejemplo, si el banco admite una relación cuota-ingreso máxima del 25% y la primera cuota calculada es de $500.000, sería necesario demostrar aproximadamente $2 millones mensuales de ingresos netos computables.

El resultado cambia según el monto solicitado, plazo, tasa, edad del solicitante y posibilidad de sumar ingresos.

Además, tener el ingreso suficiente no garantiza la aprobación. Los bancos también analizan antecedentes financieros, deudas vigentes, situación laboral, antigüedad y comportamiento crediticio.

¿Cuánto dinero hay que tener ahorrado?

Este es uno de los puntos que más suelen pasar por alto quienes comienzan a buscar una propiedad.

Si una entidad financia el 80%, el comprador debe aportar por su cuenta como mínimo el 20% del valor.

Para una propiedad de $150 millones, por ejemplo, eso implica disponer de al menos $30 millones antes de considerar otros gastos.

También hay que contemplar escritura, impuestos, informes, certificaciones y otros costos que puedan corresponder a la compraventa.

Cuando el banco financia solamente el 70%, el anticipo necesario sube al 30%.

Por eso, dos créditos con tasas similares pueden requerir ahorros iniciales muy diferentes.

¿Conviene sacar un crédito UVA en agosto de 2026?

La respuesta depende principalmente de la evolución futura de los ingresos y la inflación.

El principal atractivo del UVA sigue siendo que permite acceder a una cuota inicial más baja y extender el préstamo durante 20, 25 o 30 años.

El riesgo es que tanto la cuota como el capital pendiente se actualizan por inflación. Si los salarios de una familia quedan durante mucho tiempo por debajo del CER, el peso de la cuota dentro del ingreso puede aumentar.

Por eso, antes de elegir un banco conviene comparar no solamente la tasa anunciada. También hay que mirar el CFT, porcentaje financiado, plazo, seguros, gastos, relación cuota-ingreso y condiciones para mantener una tasa preferencial.

Qué crédito hipotecario tiene la tasa más baja en agosto 2026

Entre las ofertas relevadas en agosto, las tasas promocionales más bajas aparecen en las líneas destinadas a clientes que acreditan el sueldo.

Banco Nación parte desde 6,70% + UVA para determinadas viviendas y clientes; ICBC ofrece 6,90% + UVA con acreditación de haberes; mientras que BBVA y la promoción Ciudad Primera Vivienda se ubican desde 7,50% + UVA.

Sin embargo, la tasa más baja no necesariamente significa el crédito más conveniente. Una entidad que presta el 80% puede resultar más accesible para una familia con pocos ahorros que otra que ofrece una tasa algo menor pero exige un anticipo mayor.

En agosto de 2026, la clave está en realizar varias simulaciones con el mismo valor de propiedad, anticipo y plazo, y recién entonces comparar cuánto exige cada banco de ingreso y cuánto sería la primera cuota.