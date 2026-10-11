Nuevas condiciones en créditos hipotecarios: ¿qué obras y proyectos se pueden financiar ahora?

Si estás buscando dinero para mejorar tu casa o acceder a un inmueble, las reglas del financiamiento acaban de flexibilizarse a tu favor.

El esquema impulsado con fondos de la ANSES amplió sus destinos habilitados para incluir a personas que no podían acceder en el formato inicial.

Flexibilización de requisitos: compra, construcción, ampliación y refacción

La licitación de plazos fijos UVA del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) ya no exige que el destino sea únicamente la compra de la primera vivienda.

El nuevo esquema permite destinar el dinero a la adquisición, construcción, ampliación o refacción a quienes no tengan otra propiedad o no dispongan de su uso.

Récord de colocación: u$s 811 millones impulsados en septiembre

El dinamismo de los préstamos para el hogar se reflejó fuertemente en las cifras oficiales del sector financiero.

Evolución del mercado: En septiembre de 2026, los créditos hipotecarios alcanzaron u$s 811 millones , casi duplicando los u$s 482 millones registrados en el mismo mes del año anterior.

En septiembre de 2026, los créditos hipotecarios alcanzaron , casi duplicando los registrados en el mismo mes del año anterior. Crecimiento mensual: Superó también la marca de agosto, cuando se habían alcanzado los u$s 732 millones.

Incentivo a los bancos: plazo de colocación reducido a 90 días

Para evitar que las entidades inmovilicen el fondeo recibido, se recortó el plazo límite para otorgar los préstamos a los clientes de 120 a 90 días.

Además, la línea con tasa preferencial del 7,5% + UVA comenzó a expandirse en bancos principales para clientes con un año de antigüedad crediticia, sumándose a la oferta tradicional.

El Banco Nación consolida un saldo promedio de $4 billones

En el marco de la expansión del sector, la banca pública continúa concentrando la mayor porción del crédito para la vivienda.

A septiembre de 2026, la cartera hipotecaria del Banco Nación alcanzó un saldo promedio de $4 billones, registrando un salto del 71,7% desde diciembre de 2025 y explicando 3 de cada 4 pesos del crecimiento total del sistema.