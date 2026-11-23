El diario británico Financial Times advirtió que la recesión económica y la incertidumbre electoral de cara a 2027 encarecieron el financiamiento del país y complican el pago de la deuda.

Según el medio especializado, los costos para conseguir crédito se dispararon en los últimos cuatro meses. Esto llevó al riesgo país (índice EMBI de J.P. Morgan) de poco más de 400 puntos básicos a principios de agosto a 1.070 puntos el viernes 20 de noviembre, alejando la posibilidad de volver a los mercados voluntarios de deuda.

Vencimientos de 2027: cuánto hay que pagar y cuál es el faltante

El principal foco de preocupación señalado por el diario londinense radica en el exigente calendario de compromisos externos que enfrentará el equipo económico el próximo año:

Pagos proyectados: La Argentina deberá afrontar vencimientos con bonistas por cerca de US$ 17.000 millones durante 2027 .

La Argentina deberá afrontar vencimientos con bonistas por cerca de . Brecha financiera: El encarecimiento del crédito dejó un faltante estimado de casi US$ 10.000 millones dentro del programa financiero oficial.

El encarecimiento del crédito dejó un dentro del programa financiero oficial. Colocaciones frenadas: Desde agosto, el Gobierno suspendió nuevas emisiones de bonos soberanos en dólares bajo ley local —herramienta anunciada en julio por el ministro Luis Caputo—, con las que proyectaba recaudar unos US$ 5.000 millones.

Recesión técnica e incertidumbre electoral: qué miran los inversores

El informe vincula directamente la caída de los bonos soberanos con el enfriamiento de la actividad y el escenario político hacia las elecciones presidenciales de octubre de 2027.

De acuerdo con el Financial Times, la aprobación de Javier Milei retrocedió desde niveles superiores al 40% a comienzos de 2026 hasta ubicarse en torno al 35%, en paralelo con el ingreso de la economía en una recesión técnica durante el tercer trimestre. Para los analistas internacionales, el mercado pasó de dar por descontada la reelección a evaluar con cautela un posible giro político que altere las reformas vigentes.

El viento de frente global que golpea a los mercados emergentes

A las tensiones domésticas se sumó un deterioro del contexto financiero internacional que afecta con mayor fuerza a economías con historial de reestructuraciones, como la Argentina (que atravesó tres procesos desde inicios de siglo).

El fortalecimiento global del dólar, la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y la volatilidad de las acciones tecnológicas incrementaron la aversión al riesgo, encareciendo el acceso al crédito para todos los países emergentes.

Qué alternativas busca el Gobierno para conseguir dólares sin ir al mercado

Ante el cierre de los mercados internacionales de deuda a tasas razonables, el equipo económico explora vías alternativas para reforzar la liquidez y cubrir los vencimientos: