La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) otorga un reintegro por cumplimiento equivalente al 100% del impuesto integrado de una cuota mensual a quienes paguen en tiempo y forma.

Sin embargo, el beneficio no se activa de manera automática para todos los contribuyentes que no tienen deuda. A continuación, te detallamos qué requisitos debés cumplir, qué medios de pago son obligatorios, cuándo se acredita el dinero y cómo adherirte.

De cuánto es el reintegro de ARCA y qué conceptos incluye

La devolución anual premia la puntualidad fiscal de los pequeños contribuyentes, aunque tiene alcances específicos sobre la composición de la cuota:

Reintegro total (100%): Equivale al valor completo del impuesto integrado correspondiente a un mes del monotributo para quienes cumplieron durante los 12 meses del año calendario .

Equivale al valor completo del correspondiente a un mes del monotributo para quienes cumplieron durante los . Reintegro parcial (50%): Aplica para quienes iniciaron actividades durante el año o tuvieron un período irregular, siempre que hayan abonado entre 6 y 11 mensualidades consecutivas en término.

Aplica para quienes iniciaron actividades durante el año o tuvieron un período irregular, siempre que hayan abonado entre en término. Qué queda afuera: El monto devuelto no incluye los componentes destinados a los aportes jubilatorios ni a la obra social.

La condición excluyente: qué medios de pago habilitan el cobro

Para acceder a la devolución no alcanza con pagar antes del vencimiento mediante cualquier canal digital. ARCA exige de manera determinante que las cuotas se abonen bajo adhesión al débito automático mediante una de estas dos vías:

Débito directo en cuenta bancaria: Adherido desde una caja de ahorro o cuenta corriente.

Adherido desde una caja de ahorro o cuenta corriente. Débito automático con tarjeta de crédito: Configurado sobre un plástico habilitado para cancelar las obligaciones mensuales.

Desde el organismo aclaran que pagar mediante transferencias, Volantes Electrónicos de Pago (VEP) u otras billeteras digitales no garantiza el acceso al beneficio.

Cuándo devuelve el dinero ARCA y cómo se acredita

El reintegro se deposita de forma automática durante el mes de marzo de cada año, una vez cerrado el año calendario evaluado, sin necesidad de iniciar un trámite adicional.

De este modo, quienes cumplan con los pagos en término a lo largo de 2026 recibirán la acreditación en marzo de 2027 directamente en la misma cuenta bancaria o tarjeta de crédito utilizada para abonar el tributo.

Cómo adherir el monotributo al débito automático

Los contribuyentes que todavía abonan de forma manual pueden cambiar la modalidad en pocos minutos para comenzar a computar meses hacia el próximo reintegro.

La gestión se realiza ingresando con clave fiscal al portal Monotributo de ARCA, o bien solicitando la adhesión directamente a través del home banking de su banco o del portal de su tarjeta de crédito.