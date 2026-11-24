Durante noviembre de 2026, Cuenta DNI ofrece descuentos de entre el 10% y el 40% en distintos rubros, con topes semanales y mensuales que llegan hasta los $15.000.

Las promociones se distribuyen de lunes a domingo y permiten combinar reintegros semanales según el día de compra. A continuación, te detallamos todos los descuentos vigentes uno por uno, los topes exactos y cuánto tenés que gastar para aprovechar el máximo reintegro.

Alimentos y compras diarias: comercios de cercanía, ferias y supermercados

Para las compras habituales de alimentos y productos esenciales, los usuarios cuentan con tres opciones principales a lo largo de la semana:

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes , con un tope de $6.000 por semana (se alcanza con consumos de $30.000 ).

, con un tope de (se alcanza con consumos de ). Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días , con un tope de $6.000 semanales (se alcanza con un ticket de $15.000 ).

, con un tope de (se alcanza con un ticket de ). Supermercados: Hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados adheridas.

Gastronomía, YPF Full y Mostaza: los beneficios de fin de semana

Quienes salgan a comer o carguen consumos en tiendas de ruta también tienen reintegros específicos durante la semana y el fin de semana:

Gastronomía y YPF Full: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos, con un tope de $8.000 por semana (se alcanza con $32.000 en consumos).

en locales adheridos, con un tope de (se alcanza con en consumos). Especial en Mostaza (jueves y viernes): 25% de descuento pagando con dinero en cuenta (tope de $8.000 semanales) y/o 30% de descuento abonando con tarjetas mediante NFC (tope de $15.000 semanales).

Marcas destacadas y cuotas sin interés: topes de hasta $15.000

El esquema de noviembre suma reintegros mensuales en cadenas tradicionales y financiación en compras fuera del rubro alimenticio:

Marcas destacadas: 30% de ahorro con tope de $15.000 por mes en Havanna, Atalaya, Luccianos, Guolis, Antares, La Fonte D’Oro, Balcarce y Le Park .

con tope de en . Cuotas sin interés: Hasta 3 cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, pagando mediante QR desde Cuenta DNI con tarjetas de crédito vinculadas (también aplica para tarjetas físicas de la entidad).

Farmacias, librerías, universidades y mascotas: días y topes

Finalmente, la billetera digital mantiene descuentos puntuales para salud, educación y cuidado animal: