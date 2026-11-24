Durante noviembre de 2026, Cuenta DNI ofrece descuentos de entre el 10% y el 40% en distintos rubros, con topes semanales y mensuales que llegan hasta los $15.000.
Las promociones se distribuyen de lunes a domingo y permiten combinar reintegros semanales según el día de compra. A continuación, te detallamos todos los descuentos vigentes uno por uno, los topes exactos y cuánto tenés que gastar para aprovechar el máximo reintegro.
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Alimentos y compras diarias: comercios de cercanía, ferias y supermercados
Para las compras habituales de alimentos y productos esenciales, los usuarios cuentan con tres opciones principales a lo largo de la semana:
- Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de $6.000 por semana (se alcanza con consumos de $30.000).
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 semanales (se alcanza con un ticket de $15.000).
- Supermercados: Hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados adheridas.
Gastronomía, YPF Full y Mostaza: los beneficios de fin de semana
Quienes salgan a comer o carguen consumos en tiendas de ruta también tienen reintegros específicos durante la semana y el fin de semana:
- Gastronomía y YPF Full: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos, con un tope de $8.000 por semana (se alcanza con $32.000 en consumos).
- Especial en Mostaza (jueves y viernes): 25% de descuento pagando con dinero en cuenta (tope de $8.000 semanales) y/o 30% de descuento abonando con tarjetas mediante NFC (tope de $15.000 semanales).
Marcas destacadas y cuotas sin interés: topes de hasta $15.000
El esquema de noviembre suma reintegros mensuales en cadenas tradicionales y financiación en compras fuera del rubro alimenticio:
- Marcas destacadas: 30% de ahorro con tope de $15.000 por mes en Havanna, Atalaya, Luccianos, Guolis, Antares, La Fonte D’Oro, Balcarce y Le Park.
- Cuotas sin interés: Hasta 3 cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, pagando mediante QR desde Cuenta DNI con tarjetas de crédito vinculadas (también aplica para tarjetas físicas de la entidad).
Farmacias, librerías, universidades y mascotas: días y topes
Finalmente, la billetera digital mantiene descuentos puntuales para salud, educación y cuidado animal:
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.
- Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.
- Universidades: 40% de ahorro todos los días, con un tope de $6.000 por semana (se alcanza con $15.000 en consumos).
- Pet shops y veterinarias: 30% de ahorro los sábados, con un tope semanal de $8.000 por persona (se alcanza con $26.600 en consumos).