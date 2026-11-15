El Gobierno prepara nuevas concesiones de rutas: qué tramos bonaerenses analiza

La red de rutas nacionales que atraviesa la Provincia de Buenos Aires tendrá una nueva etapa de cambios administrativos. El Gobierno nacional abrió la posibilidad de incorporar más tramos al sistema de concesiones por peaje, una decisión que interesa tanto a automovilistas como a transportistas, productores y vecinos de localidades conectadas por corredores de larga distancia.

La novedad llega cuando buena parte de la discusión pública está concentrada en cuánto cuesta viajar, qué infraestructura necesita reparaciones y qué ocurrirá con los servicios al usuario. Pero hay un punto que conviene aclarar desde el comienzo: el nuevo decreto no fija todavía un precio de peaje ni determina que desde este lunes haya nuevas cabinas cobrando.

La medida marca el inicio de un proceso que requiere estudios técnicos, definición de cada corredor, participación pública y una licitación. El alcance exacto para cada ciudad se conocerá en las siguientes etapas, y no debe confundirse con concesiones que ya se encuentran operativas.

Qué dispuso el Gobierno nacional para las rutas

El Decreto 1358/2026, firmado el 12 y publicado el 13 de noviembre de 2026 en el Boletín Oficial, habilita la incorporación de rutas identificadas en su anexo a una nueva etapa de la Red Federal de Concesiones. La Secretaría de Transporte deberá seleccionar cuáles serán los tramos concretos, con informes técnicos previos de Vialidad Nacional.

Las futuras empresas concesionarias podrían quedar a cargo de la administración, conservación, reparación y ampliación de los corredores adjudicados, bajo contratos que también contemplen la prestación de servicios a quienes circulan. El objetivo declarado por el Ejecutivo es financiar tareas viales mediante inversiones privadas y el esquema de peajes.

La propia Dirección Nacional de Vialidad informó que las etapas anteriores del plan ya adjudicaron más de 9.000 kilómetros. La etapa IV apunta a ampliar ese universo, sin volver a incluir los sectores que ya tienen concesiones vigentes.

Qué rutas de la Provincia de Buenos Aires aparecen en el nuevo esquema

Entre las rutas nacionales mencionadas en el relevamiento difundido sobre la nueva etapa figuran sectores de las rutas nacionales 3, 22, 33, 35 y 228 con trazas en territorio bonaerense. Es un dato relevante para corredores del sur y sudoeste de la provincia, en especial aquellos que sirven a la producción, el transporte de cargas y los viajes entre ciudades.

Ruta Nacional 3: corredor de comunicación hacia el sur del país, con un recorrido importante en Buenos Aires.

corredor de comunicación hacia el sur del país, con un recorrido importante en Buenos Aires. Ruta Nacional 22: conexión hacia la Patagonia desde el sudoeste bonaerense.

conexión hacia la Patagonia desde el sudoeste bonaerense. Ruta Nacional 33: enlace logístico entre el sudoeste bonaerense y otras regiones productivas.

enlace logístico entre el sudoeste bonaerense y otras regiones productivas. Ruta Nacional 35: eje que conecta sectores bonaerenses con La Pampa y Córdoba.

eje que conecta sectores bonaerenses con La Pampa y Córdoba. Ruta Nacional 228: corredor relevante en el sur bonaerense, utilizado para el transporte regional.

La inclusión de una ruta en el anexo no significa que toda su extensión será concesionada. El decreto deja expresamente pendiente la delimitación de kilómetros, accesos e intersecciones que podrían integrar cada corredor. Tampoco significa que la Autovía 2 o la Ruta 11, pertenecientes al sistema provincial bonaerense, pasen automáticamente a este procedimiento nacional.

¿Cuándo empiezan las nuevas concesiones y cómo serán los peajes?

El artículo 4 establece que Economía debe convocar a una licitación pública nacional e internacional dentro de los 12 meses posteriores a la entrada en vigencia de la norma. El decreto se publicó el 13 de noviembre y entró en vigor al día siguiente. Ese plazo corresponde al llamado a licitación, no a una fecha de inauguración de peajes.

Antes de las convocatorias, el Gobierno prevé audiencias públicas para que usuarios, municipios, provincias y otros interesados conozcan los proyectos y presenten observaciones. La información oficial anticipa que las fechas y canales se comunicarán más adelante.

Por ahora no están establecidos en el decreto los montos de las futuras tarifas, los operadores que podrían ganar cada corredor ni la fecha efectiva de inicio de la explotación. Por eso, cualquier cifra de nuevos peajes atribuida a esta etapa debe contrastarse con pliegos y resoluciones posteriores.

Qué cambia para los automovilistas que viajen este verano

Para una familia que prepara un viaje en noviembre, diciembre o enero, la medida no autoriza a sumar un supuesto cargo adicional en el presupuesto. Siguen siendo relevantes las tarifas y formas de pago actualmente vigentes en cada estación de peaje, y las novedades deberán informarse cuando haya un acto concreto para el tramo correspondiente.

Eso no quita importancia a lo que viene: una adjudicación puede definir mantenimiento de banquinas, obras de calzada, señalización, iluminación y servicios al usuario durante los próximos años. La calidad y el cumplimiento de esas prestaciones dependerán de los contratos definitivos y de su control.

Vialidad Nacional tendrá la función de supervisar las concesiones que surjan de este proceso, mientras que la Secretaría de Transporte deberá preparar y adjudicar las licitaciones. La diferencia institucional importa para saber a quién corresponde cada etapa y dónde buscar información oficial.

Dónde consultar los próximos anuncios sobre rutas y peajes

El texto completo del Decreto 1358/2026 puede consultarse en el Boletín Oficial. Para fechas de audiencias y licitaciones, el canal de referencia será el de Vialidad Nacional y los avisos oficiales de la Secretaría de Transporte.

También podés repasar en INFOZONA qué concesiones viales ya habían avanzado en territorio bonaerense, una situación distinta de esta habilitación para futuros tramos. Y si vas a circular por rutas, conviene verificar dónde cambiaron los medios de pago de peajes, porque tampoco forma parte de las nuevas licitaciones.