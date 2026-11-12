Peajes en rutas nacionales: dónde ya no aceptan efectivo y cuándo puede costar el doble

Con el próximo fin de semana largo cada vez más cerca, muchas familias ya comienzan a organizar los viajes por las rutas que atraviesan la provincia de Buenos Aires. Entre combustible, peajes y posibles demoras, apareció un dato importante para quienes siguen acostumbrados a llevar efectivo a las cabinas.

La nueva organización de los corredores nacionales concesionados está modificando la manera de abonar el peaje. El cambio no significa que todos los caminos bonaerenses tengan idéntico sistema ni que cualquier conductor deba pagar una multa automática, pero sí obliga a conocer qué modalidad está disponible en cada estación.

Vialidad Nacional confirmó que, dentro de la Red Federal de Concesiones (RFC), las modalidades previstas son TelePASE y pago manual electrónico mediante tarjeta sin contacto o billetera virtual con código QR. Para los tramos alcanzados por este esquema, no se contempla el pago en efectivo.

Cómo se paga el peaje si todavía no tenés TelePASE

El organismo nacional aclaró que existe una alternativa para quienes todavía no instalaron el dispositivo. Se trata del pago manual electrónico a través de un tótem, donde el usuario puede abonar con una tarjeta contactless o con una billetera virtual que permita usar un código QR.

El procedimiento y la disponibilidad concreta dependen de la infraestructura de la estación. No todos los corredores concesionados están en la misma etapa de implementación; por eso conviene comprobar qué empresa administra el tramo antes de salir.

Modalidad Cómo funciona Qué necesitás TelePASE Reconocimiento automático del dispositivo asociado al vehículo Adhesión activa y medio de pago habilitado Pago electrónico manual Operación en tótem habilitado Tarjeta sin contacto o billetera con QR Efectivo No está disponible dentro del esquema informado para la RFC No debe asumirse que se acepta

El detalle surge de la comunicación oficial de Vialidad Nacional del 9 de octubre de 2026. La aclaración es especialmente útil para quienes viajan por primera vez en un corredor o usan un vehículo que todavía no tiene asociado el sistema automático.

Cuándo puede cobrarse el doble a quienes no tengan el dispositivo

La misma información oficial advierte que, una vez que la concesionaria haya instalado y habilitado ambas modalidades en la totalidad del tramo y estén operativas todas las cabinas, los usuarios sin TelePASE deberán abonar el doble de la tarifa.

Es una condición importante: el recargo no se puede extrapolar automáticamente a todas las estaciones de Argentina ni a todos los peajes de la provincia de Buenos Aires. Antes de afirmar que corresponde pagar el doble, es necesario identificar el corredor y comprobar que se cumplieron las condiciones de implementación previstas.

El objetivo declarado del cambio es acelerar el paso por estaciones de peaje y preparar la transición hacia sistemas automáticos y sin barreras, conocidos como free flow. Esto busca reducir filas en horarios de alta circulación, pero también requiere que los usuarios actualicen sus medios de pago.

Qué pasa si el vehículo tiene TelePASE pero no funciona en una cabina

La recomendación más útil es revisar antes del viaje que el vehículo, la patente y el medio de pago estén correctamente registrados. Si en una estación el dispositivo no puede ser reconocido, el conductor debe seguir las instrucciones del concesionario y del personal del lugar, evitando utilizar una vía exclusiva como si la lectura estuviera confirmada.

Conviene no confiar en una adhesión recién iniciada sin verificar su activación. Para tramitar el sistema se puede ingresar al sitio de TelePASE, consultar las opciones de instalación y comprobar la asociación de la patente. También es importante conservar los comprobantes digitales de los pagos realizados.

Los usuarios de rutas bonaerenses tienen además otras gestiones que revisar antes del fin de semana largo. INFOZONA publicó una guía sobre documentación, VTV y elementos necesarios para circular por la ruta, una preparación complementaria a la adhesión al sistema de peajes.

¿Afecta por igual a la Autovía 2, las autopistas urbanas y las rutas nacionales?

No. La información de Vialidad Nacional refiere específicamente a la Red Federal de Concesiones. La Autovía 2 y otros corredores de jurisdicción provincial pueden depender de una concesionaria y un marco tarifario diferentes, mientras que algunas autopistas urbanas tienen sus propios sistemas y condiciones.

Por esa razón, no corresponde afirmar que todos los peajes hacia la Costa Atlántica abandonaron el efectivo o que todas las rutas cobran el doble sin TelePASE. La condición precisa debe verificarse estación por estación, según el operador responsable.

El Decreto 733/2025 prevé una adaptación gradual hacia cobros automatizados en las rutas nacionales concesionadas, con la posibilidad de ajustar el cronograma de implementación a las características de cada tramo.

Qué revisar antes de salir durante el feriado

Quienes planean viajar pueden consultar el recorrido, verificar la concesionaria y confirmar si la estación elegida admite pago electrónico manual. También conviene llevar habilitados los medios de pago alternativos, revisar el saldo o límite de las tarjetas y asegurarse de que el vehículo tenga actualizada la adhesión a TelePASE cuando corresponda.

Ante dudas o inconvenientes en corredores nacionales, Vialidad Nacional mantiene canales de atención al usuario. La clave no es asumir que todos los peajes cambiaron de forma idéntica, sino verificar las condiciones del camino que realmente vas a recorrer.