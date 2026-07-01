Comenzó a regir la nueva concesión de rutas nacionales que atraviesan la provincia de buenos aires

Este miércoles 1° de julio comenzó a regir oficialmente el nuevo esquema de concesión de importantes corredores viales nacionales que atraviesan la provincia de Buenos Aires, en el marco de la implementación de la Red Federal de Concesiones, impulsada por el Gobierno nacional para transferir al sector privado la operación, mantenimiento y explotación de las principales rutas del país.

Entre los corredores comprendidos en esta etapa se encuentran las Rutas Nacionales 3, 205, 226 y 5, además de las autopistas Riccheri, Ezeiza–Cañuelas y Jorge Newbery, conformando uno de los sistemas viales con mayor tránsito de la Argentina y una extensión superior a los 1.800 kilómetros.

La nueva concesión implica que las empresas adjudicatarias asumirán la responsabilidad de la conservación, mantenimiento, señalización, asistencia al usuario y ejecución de obras previstas en los contratos, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y elevar los estándares de seguridad vial mediante inversiones privadas.

En territorio bonaerense, la medida alcanza corredores estratégicos para el transporte de personas y cargas, especialmente la Ruta Nacional 3, principal conexión con el sur del país; la Ruta Nacional 226, que une Mar del Plata con el centro y noroeste provincial; y la Ruta Nacional 205, una vía clave para la comunicación entre el Área Metropolitana y numerosas ciudades del interior bonaerense.

La adjudicación de estos corredores se concretó tras el proceso licitatorio desarrollado durante los últimos meses. El Gobierno nacional sostuvo que el nuevo modelo permitirá financiar las obras con inversión privada, reducir el gasto público y acelerar la modernización de la infraestructura vial, mientras que distintos sectores manifestaron posiciones encontradas respecto del sistema de concesiones y del futuro de los peajes.

Con el inicio de esta nueva etapa, las empresas concesionarias comenzaron formalmente a hacerse cargo de la operación de los corredores, marcando un cambio en la administración de algunas de las rutas nacionales más importantes que atraviesan la provincia de Buenos Aires