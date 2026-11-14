Cuánto cuesta alquilar un motorhome en Argentina: precios y requisitos 2026

Alquilar un motorhome permite combinar alojamiento y transporte en un mismo viaje, pero elegir uno no es tan sencillo como comparar el precio de una habitación. Hay vehículos para dos personas y modelos familiares de seis plazas; algunos incluyen cientos de kilómetros diarios, mientras que otros cobran aparte el seguro o exigen una garantía importante.

Para quienes están organizando vacaciones por la Costa Atlántica, Córdoba, Mendoza o la Patagonia, el detalle que más cambia el presupuesto suele estar en la letra chica: estadía mínima, cantidad de kilómetros, combustible y condiciones de devolución. INFOZONA revisó las tarifas publicadas por empresas que operan en Argentina y los requisitos vigentes para conducir este tipo de vehículos.

Cuánto cuesta alquilar un motorhome en Argentina en 2026

En noviembre de 2026, las propuestas relevadas van desde US$ 155 por día para una camper compacta con seguro obligatorio incluido, hasta más de US$ 250 diarios para unidades de mayor capacidad. También hay empresas que cotizan directamente en pesos, con valores publicados desde $290.000 más IVA por noche. No es un precio único de mercado: cada tarifa corresponde a una empresa, una categoría y determinadas condiciones.

Esta comparación utiliza los precios de referencia publicados en los sitios de los prestadores, consultados el 14 de noviembre de 2026. Son montos orientativos, sujetos a disponibilidad, temporada y fecha de reserva; no equivalen a una cotización confirmada para cualquier viaje.

Empresa y lugar de retiro Tipo de unidad Tarifa publicada Condiciones principales Andean Roads – Gran Buenos Aires Camper compacta, 2 personas US$ 140 + US$ 15 de seguro/día Hasta 14 días; mínimo 3 días, o 7 en diciembre y enero; 300 km/día Andean Roads – Gran Buenos Aires Motorhome mediano, hasta 4 US$ 230 + US$ 25 de seguro/día Hasta 14 días; 300 km/día Andean Roads – Gran Buenos Aires Motorhome grande, hasta 5/6 US$ 250 + US$ 25 de seguro/día Hasta 14 días; 300 km/día Michelle Tours – San Martín, Buenos Aires Renault Master / Sprinter $290.000 a $320.000 + IVA/noche 350 km diarios acumulables; lavado aparte Taller Italia Motorhome – Mendoza Furgón premium, 2 a 4 $330.000/día Mínimo 7 días; 400 km/día; tarifa fechada el 2/9/2026 Cinzia Rental – Córdoba Motorhome equipado Desde US$ 236/noche Mínimo 5 noches; 400 km/día Cinzia Rental – Bariloche/Dina Huapi Motorhome equipado Desde US$ 236/noche Mínimo 5 noches; 400 km/día Cinzia Rental – Buenos Aires Motorhome equipado Desde US$ 262/noche Mínimo 5 noches; 400 km/día Cinzia Rental – Mendoza Motorhome equipado Desde US$ 254/noche Mínimo 7 noches; 400 km/día Cinzia Rental – Salta Motorhome equipado Desde US$ 262/noche Mínimo 5 noches; 400 km/día

Importante: los precios en dólares no se convirtieron a pesos porque el tipo de cambio aplicado al pago depende de cada prestador. En Michelle Tours el sitio agrega explícitamente “+ IVA”; en Andean Roads el seguro obligatorio se cobra por separado y por eso aparece discriminado. Los importes no incluyen necesariamente combustible, peajes, campings ni limpieza.

Cuánto sale alquilar un motorhome por una semana: ejemplos de presupuesto

La estadía mínima impide, en algunos casos, contratar una unidad solo para un fin de semana. Para conocer el gasto base, estos son ejemplos de siete días o noches de alquiler, sin combustible ni otros extras:

Camper compacta de Andean Roads: 7 × US$ 155 (alquiler más seguro) = US$ 1.085 . Su oferta permite tres días como mínimo fuera de diciembre y enero.

7 × US$ 155 (alquiler más seguro) = . Su oferta permite tres días como mínimo fuera de diciembre y enero. Motorhome mediano de Andean Roads: 7 × US$ 255 = US$ 1.785 , con seguro obligatorio incluido en el cálculo.

7 × US$ 255 = , con seguro obligatorio incluido en el cálculo. Michelle Tours, Renault Master: 7 × $290.000 = $2.030.000 más IVA , antes de otros consumos.

7 × $290.000 = , antes de otros consumos. Taller Italia, Mendoza: 7 × $330.000 = $2.310.000 , tomando como referencia la tarifa publicada en septiembre de 2026.

7 × $330.000 = , tomando como referencia la tarifa publicada en septiembre de 2026. Cinzia en Bariloche: 7 × US$ 236 = US$ 1.652, a modo de ejemplo si esa tarifa inicial estuviera disponible durante las siete noches.

Estos cálculos no son presupuestos de reserva. Sirven para dimensionar el gasto y muestran por qué es indispensable definir primero cuántos días se viajará. Un vehículo que parece más económico por noche puede salir más caro si obliga a contratar días que no se necesitan.

Dónde alquilar un motorhome en Argentina: alternativas por región

Buenos Aires: opciones para la Costa Atlántica, Tandil y viajes largos

En el Gran Buenos Aires trabajan empresas como Andean Roads, con camper compacta, modelo mediano y motorhome grande; Cinzia Rental, con punto de retiro en Malvinas Argentinas; y Michelle Tours, en San Martín. También existen operadores como Argentina Campers y Motor Home Time Club, a los que conviene consultar un presupuesto por fechas y categoría antes de comparar.

Salir desde la provincia permite organizar un circuito por Mar del Plata, la Costa Atlántica, Tandil o Sierra de la Ventana. Sin embargo, quien planea recorrer la Patagonia debe contemplar los kilómetros y días necesarios para llegar hasta allí.

Córdoba y Mendoza: sierras, rutas del vino y cordillera

Cinzia ofrece retiro en Córdoba y Mendoza, mientras que Taller Italia Motorhome publica una opción de furgón premium desde Mendoza. En la provincia cuyana también se encuentran operadores que trabajan con cotización personalizada, como Cordillera Motorhome. Los itinerarios pueden incluir Traslasierra, Calamuchita, el Valle de Uco y destinos cordilleranos, siempre dentro de las restricciones de caminos admitidos por cada contrato.

Bariloche, Patagonia y norte argentino

Para no gastar varios días de alquiler atravesando el país, una alternativa es retirar el motorhome cerca del destino. Cinzia tiene base en Dina Huapi, junto a Bariloche, desde donde se puede planificar el Camino de los Siete Lagos. La misma empresa dispone de una sucursal en Salta, útil para recorrer los circuitos habilitados del noroeste. Andean Roads también informa que puede coordinar entregas en otros destinos argentinos, con cargo adicional.

Antes de pagar, corroborá dónde se retira y devuelve el vehículo: devolverlo en una ciudad diferente puede implicar un suplemento significativo o directamente no estar permitido.

Camper, motorhome o casa rodante: qué conviene alquilar

No todos los vehículos ofrecen el mismo nivel de comodidad. Una camper pequeña —por ejemplo, una Kangoo adaptada— puede ser suficiente para dos personas y permite maniobrar con mayor facilidad, aunque normalmente tiene menos espacio y puede carecer de baño completo. Un furgón camperizado suele incorporar cocina, cama, espacio de guardado y, según el modelo, ducha y baño.

El motorhome familiar sobre chasis brinda más plazas, camas y ambientes, pero exige mayor atención al alto, ancho, peso, accesos a campings y estacionamiento. La casa rodante de arrastre, por su parte, no tiene motor propio: requiere un vehículo tractor compatible, sistema de enganche adecuado y la licencia correspondiente. No debe confundirse su precio con el de alquilar un motorhome que se maneja por sí mismo.

Qué requisitos piden para alquilar y conducir un motorhome

En general, las empresas solicitan DNI o pasaporte, licencia de conducir vigente, identificación de quien manejará, contrato de alquiler y medio de pago o garantía. Los requisitos exactos cambian según el operador y la unidad.

Sobre la licencia, la Agencia Nacional de Seguridad Vial establece que la categoría B1 habilita a conducir casas rodantes motorizadas de hasta 3.500 kilos de peso total. La B2 contempla, entre otras situaciones, determinados vehículos con acoplado o casa rodante remolcada. Para motorhomes motorizados de más de 3.500 y hasta 12.000 kilos, corresponde revisar la categoría C1. Lo decisivo es la clasificación y el peso de la unidad real, no simplemente que se la llame motorhome.

En cuanto a la edad, Cinzia y Andean Roads exigen al menos 25 años para conducir, según sus condiciones publicadas. No es una edad mínima universal establecida para todos los alquileres: hay que verificar las reglas de cada empresa y si se acepta un segundo conductor.

Antes de firmar, pedí por escrito el alcance del seguro, la franquicia ante daños, la asistencia mecánica y las condiciones de cancelación. En Cinzia se exige una garantía de US$ 1.500 mediante bloqueo de tarjeta; la empresa aclara que no es un cobro si la unidad se devuelve correctamente. En cambio, Andean Roads publica una modalidad sin depósito de garantía, aunque registra los datos de una tarjeta. Son políticas diferentes que pueden modificar cuánto crédito disponible necesitás.

Los gastos extra que pueden encarecer el viaje

Además del valor diario, hay cinco rubros que conviene presupuestar antes de reservar:

Combustible: depende del tamaño, motor y recorrido; un motorhome grande suele gastar más que una camper pequeña.

depende del tamaño, motor y recorrido; un motorhome grande suele gastar más que una camper pequeña. Kilometraje excedente: Cinzia incluye 400 kilómetros diarios promediados por estadía y cobra US$ 0,30 por kilómetro adicional ; Andean Roads incluye 300 km por día y publica US$ 0,50 por kilómetro extra .

Cinzia incluye 400 kilómetros diarios promediados por estadía y cobra ; Andean Roads incluye 300 km por día y publica . Seguro y franquicia: Andean Roads suma US$ 15 o US$ 25 diarios de seguro obligatorio según categoría; en otras empresas hay que consultar la cobertura exacta.

Andean Roads suma US$ 15 o US$ 25 diarios de seguro obligatorio según categoría; en otras empresas hay que consultar la cobertura exacta. Campings, electricidad, agua y descarga de residuos: algunos lugares cuentan con servicios para vehículos recreativos y otros no.

algunos lugares cuentan con servicios para vehículos recreativos y otros no. Peajes, lavado, entrega en otra ciudad y accesorios: pueden sumarse, al igual que internet satelital, generadores o ropa de cama cuando no está incluida.

Un ejemplo concreto: en una reserva de Cinzia de diez días se incluyen 4.000 kilómetros en total. Si el recorrido termina en 4.400 kilómetros, los 400 adicionales equivaldrían a US$ 120 con su tarifa publicada, sin contar combustible. En Andean Roads, para una reserva de siete días se incluyen 2.100 kilómetros; recorrer 2.500 supondría US$ 200 adicionales con su tarifa de exceso.

¿Se puede dormir en cualquier lugar o viajar a Chile con un motorhome?

Alquilar un motorhome no significa que se pueda acampar en cualquier banquina, playa o área natural. Los municipios, parques y campings pueden establecer reglas diferentes para estacionar, pernoctar o desplegar toldos y mesas. La Administración de Parques Nacionales recomienda consultar anticipadamente las parcelas habilitadas y los puntos de tratamiento de aguas residuales; dentro de los parques existe una normativa específica sobre vehículos recreativos.

Los viajes a Chile o Uruguay deben hablarse con la empresa antes de reservar. Andean Roads publica un adicional de US$ 150 por país por trámites y extensión del seguro. Otras agencias pueden requerir autorizaciones distintas o no permitir el cruce. También conviene verificar restricciones sobre ripio: Cinzia indica que admite únicamente tramos cortos de buen estado bajo determinadas condiciones y prohíbe médanos y playas.

Preguntas frecuentes sobre el alquiler de motorhomes

¿Cuál es el motorhome más barato para alquilar?

Entre las tarifas públicas relevadas, una de las opciones de menor costo es la camper compacta de Andean Roads: US$ 140 de alquiler más US$ 15 diarios de seguro obligatorio para reservas de hasta 14 días. Es una alternativa pensada para dos personas y no ofrece el mismo espacio que una unidad familiar.

¿Se puede alquilar un motorhome por dos o tres días?

Depende de la empresa y la temporada. Andean Roads establece un mínimo de tres días, que sube a siete en diciembre y enero. Cinzia publica mínimos de cinco noches en varias sucursales y siete en Mendoza; Taller Italia exige siete días. No conviene dar por sentado que existe un alquiler de fin de semana.

¿Cuántas personas pueden viajar?

Hay campers para dos personas, furgones para dos a cuatro y unidades familiares de cinco o seis plazas, según el modelo. Verificá siempre la cantidad de asientos habilitados con cinturón y las camas disponibles: no necesariamente son idénticas.

¿Conviene más un motorhome o alquilar auto y hotel?

La comparación depende del grupo, los kilómetros y el recorrido. Un motorhome reúne vehículo, cocina y alojamiento, pero el alquiler diario puede superar ampliamente al de un auto y exige sumar combustible, estacionamiento o camping. Para viajes con varias paradas y cuatro o más personas, vale la pena comparar el costo total del itinerario, no solo el precio por noche.

¿Qué revisar antes de retirar el vehículo?

Pedí una demostración del sistema eléctrico, agua potable, descarga de aguas grises y negras, calefacción, heladera y gas. Fotografíá el estado exterior e interior, comprobá neumáticos, documentación y equipamiento de seguridad, y dejá asentado el nivel de combustible. Una reserva bien comparada es la que deja claros el precio final, los kilómetros, la garantía y las condiciones de devolución antes de salir a la ruta.