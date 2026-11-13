VTV en Provincia: qué pasa si te rechazan el auto y cómo evitar pagar dos veces

Una visita a la planta de Verificación Técnica Vehicular puede terminar con un resultado distinto al esperado, incluso cuando el auto funciona normalmente en el uso diario. En la Provincia de Buenos Aires, la inspección contempla aspectos de seguridad y emisiones que no siempre se advierten al conducir. Saber qué significa cada resultado ayuda a organizar las reparaciones y evitar gastos innecesarios.

Qué diferencia hay entre una VTV condicional y una rechazada

La inspección puede detectar problemas en frenos, luces, neumáticos, suspensión, emisiones, bocina y otros componentes. Si aparecen observaciones, el resultado puede ser condicional o rechazado, según la evaluación técnica. No son expresiones intercambiables: las condiciones de circulación y las indicaciones del informe deben respetarse en cada caso.

Por eso, antes de abandonar la planta conviene leer el informe completo y pedir que expliquen qué elemento requiere reparación. No alcanza con recordar verbalmente que «faltó una luz» o «hay que revisar las cubiertas»: el detalle de la observación es el punto de partida para solucionar el problema.

El plazo de 60 días para volver sin pagar otra vez

Según las preguntas frecuentes oficiales de la VTV bonaerense, tanto los vehículos con resultado condicional como los rechazados deben corregir las fallas y regresar a la misma planta dentro de los 60 días para completar la verificación sin abonar nuevamente.

Este beneficio no significa que la reparación sea gratuita. El costo del trabajo mecánico corre por cuenta del propietario, ya que las plantas de verificación no están habilitadas para reparar vehículos. Tampoco significa que cualquier auto observado pueda circular libremente: hay que atender la condición asignada y las restricciones aplicables.

Si se supera el plazo indicado, el trámite vuelve a requerir el pago de la tarifa completa. La recomendación práctica es pedir presupuesto de las reparaciones cuanto antes y reservar margen para una segunda inspección, especialmente cuando hay que conseguir repuestos.

Qué revisar antes de sacar un turno

Una comprobación previa no reemplaza la VTV, pero permite detectar inconvenientes evidentes. Revisá que las luces bajas, altas, de giro y de freno funcionen; observá el desgaste de los neumáticos; prestá atención a ruidos o vibraciones al frenar y controlá el estado general del vehículo. Si advertís una falla, lo adecuado es acudir a un taller.

En la planta se evalúan también componentes que no pueden revisarse correctamente a simple vista, como el rendimiento de frenos y suspensión. Por eso, un vehículo aparentemente prolijo no tiene garantizada la aprobación.

Turnos, documentos y formas de pago

El turno se solicita desde el portal oficial de VTV, donde se seleccionan vehículo, planta y horario disponible. Para presentarte necesitás DNI, licencia de conducir vigente y cédula del vehículo. La información oficial admite documentos digitales válidos mediante Mi Argentina.

En muchas plantas el pago se realiza por adelantado al reservar; otras tienen un sistema híbrido que permite pagar en el establecimiento. La modalidad depende de la sede, por lo que conviene verificarla antes de confirmar. Los precios vigentes también están publicados en el sitio oficial y varían según la clase de vehículo.

La Provincia permite elegir cualquiera de las plantas habilitadas. Sin embargo, si vas a realizar una reverificación por observaciones, la indicación oficial es volver a la misma planta dentro del plazo previsto.

Qué pasa con el vencimiento según la patente

El cronograma de la Provincia asigna el mes de verificación según el último número de la patente: 2 en febrero, 3 en marzo, 4 en abril, 5 en mayo, 6 en junio, 7 en julio, 8 en agosto, 9 en septiembre, 0 en octubre y 1 en noviembre. Se puede anticipar el trámite hasta 30 días, pero eso no modifica el mes que corresponde al vehículo.

Hacer la VTV después del vencimiento tampoco reinicia el calendario anual. La autoridad provincial aclara que circular con la verificación vencida puede generar sanciones, aunque la inspección fuera de término no tenga un recargo específico.

Si estás organizando un viaje por la Ruta 2, la Ruta 3 u otros corredores bonaerenses, revisar la documentación y el estado mecánico antes de salir evita contratiempos. También podés consultar nuestra cobertura sobre peajes nacionales y medios de pago para planificar el recorrido.

La información de requisitos, plantas y procedimientos corresponde al portal oficial de la Provincia de Buenos Aires, consultado el 13 de noviembre de 2026.