Noviembre llega con varios feriados: cuáles están confirmados y cuáles podrían cambiar

Luego del fin de semana largo de octubre, con motivo del Día de la Raza, los argentinos ya comienzan a mirar el calendario para conocer cuándo llegará el próximo descanso extendido. Noviembre tendrá dos fines de semana largos previstos, aunque uno de ellos está vinculado a la visita del papa León XIV, cuyo estado de salud genera expectativas ante una intervención quirúrgica programada para este martes 13 de octubre en Italia.

El feriado por el Día de la Soberanía Nacional

El próximo fin de semana largo tradicional será el comprendido entre el sábado 21 y el lunes 23 de noviembre, cuando se conmemore el Día de la Soberanía Nacional.

La fecha recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845, cuando las fuerzas de la Confederación Argentina enfrentaron a una escuadra anglo-francesa en defensa de la soberanía sobre los ríos interiores.

Aunque la conmemoración corresponde al viernes 20, el feriado de 2026 fue trasladado al lunes 23 de noviembre, permitiendo tres jornadas consecutivas de descanso para numerosos trabajadores y estudiantes.

Los feriados especiales por la visita del papa León XIV

Sin embargo, antes de esa fecha, el calendario contempla otro fin de semana largo por la anunciada visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

El Gobierno nacional oficializó mediante el Decreto 1103/2026 un esquema extraordinario de feriados que comprende distintas jurisdicciones del país.

Las fechas establecidas son las siguientes:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el territorio argentino.

feriado nacional en todo el territorio argentino. Martes 10 de noviembre: feriado exclusivamente en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

feriado exclusivamente en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Miércoles 11 de noviembre: feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires.

De concretarse la visita en las condiciones previstas, los habitantes de la provincia de Buenos Aires tendrán un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 7 hasta el lunes 9 de noviembre, y otro feriado el miércoles 11.

Por su parte, en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, el descanso podrá extenderse durante cuatro jornadas consecutivas, desde el sábado 7 hasta el martes 10 de noviembre.

Una operación del Papa genera incertidumbre sobre su viaje

La realización de la visita papal quedó bajo especial atención luego de conocerse que León XIV, de 71 años, será intervenido quirúrgicamente este martes 13 de octubre en el Hospital Gemelli de Roma.

La operación tiene como finalidad extirpar un pequeño nódulo pulmonar detectado recientemente durante una revisión médica. Según la información difundida por el Vaticano, la lesión fue identificada en una etapa temprana y presenta características benignas.

La Santa Sede informó que la recuperación demandaría aproximadamente una semana y que las actividades públicas del pontífice fueron suspendidas hasta el 20 de octubre.

La situación generó interrogantes sobre la posibilidad de que la gira sudamericana, que también contempla visitas a Uruguay y Perú, deba modificarse o eventualmente postergarse.

No obstante, el Vaticano ratificó este martes que el viaje continúa previsto para comenzar el 6 de noviembre, por lo que hasta el momento no existe una suspensión oficial.

En consecuencia, los feriados extraordinarios establecidos para el 9, 10 y 11 de noviembre continúan formalmente vigentes, aunque su aplicación podría ser revisada por las autoridades nacionales si finalmente se produjera una modificación sustancial o cancelación de la visita.

Qué otros feriados quedan antes de finalizar 2026

Después de noviembre, el calendario nacional contempla un nuevo descanso extendido en diciembre. El lunes 7 de diciembre será día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 8 se celebrará el Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado nacional inamovible.

Finalmente, el viernes 25 de diciembre será feriado nacional por Navidad, conformando otro fin de semana largo de tres días.

De esta manera, la Argentina todavía tiene varios períodos de descanso previstos antes de finalizar 2026, con especial atención puesta en noviembre, cuando la eventual llegada del papa León XIV podría sumar jornadas extraordinarias de feriado en distintas regiones del país.