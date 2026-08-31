Lionel messi anunció su retiro de la selección argentina: el emotivo mensaje de despedida

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina y puso fin a una historia de más de 20 años con la camiseta albiceleste. El capitán confirmó la decisión este lunes 31 de agosto a través de sus redes sociales, luego de varias semanas de incertidumbre sobre su futuro.

El anuncio llegó poco más de un mes después de la final del Mundial 2026, en la que Argentina cayó 1-0 ante España y terminó como subcampeona. A los 39 años, Messi decidió cerrar definitivamente su etapa como jugador de la Selección.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, expresó el rosarino al comenzar su despedida.

Por qué Messi decidió retirarse de la Selección Argentina

En uno de los pasajes más contundentes de su mensaje, Messi aseguró que se trata de una decisión dolorosa, aunque entiende que llegó el momento de dar por terminado su ciclo.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma”, reconoció el capitán, quien recordó que durante toda su carrera intentó dejar todo por la camiseta argentina, incluso durante los años en los que los títulos no llegaban.

También explicó uno de los principales motivos que lo llevaron a tomar la determinación: considera que ya cumplió su etapa y que es tiempo de dejar lugar a las nuevas generaciones.

“Me vacié, ya no tengo más para dar”, escribió Messi, antes de señalar que detrás suyo aparecen jóvenes futbolistas que merecen tener su oportunidad en la Selección.

La despedida había sido escrita después de la final del Mundial

Messi reveló además un dato que hasta ahora no se conocía: el texto de despedida había sido escrito el 21 de julio, apenas dos días después de la derrota frente a España en la final de la Copa del Mundo.

Sin embargo, decidió no hacerlo público en aquel momento. Durante las semanas siguientes continuó reflexionando sobre su futuro mientras retomaba su actividad con Inter Miami.

La muerte de su padre, Jorge Messi, ocurrida el 8 de agosto en Rosario a los 68 años después de atravesar una enfermedad, terminó de reafirmar su decisión.

“Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, señaló el futbolista al final de su publicación.

La salud de Jorge había generado preocupación durante el Mundial 2026 y el propio Lionel atravesó momentos de fuerte emoción durante el torneo. Su padre fue además una figura central a lo largo de toda su carrera profesional y durante años estuvo a cargo de su representación.

Messi ahora alentará a la Selección “desde afuera”

En su despedida, el rosarino agradeció especialmente a los hinchas que lo acompañaron durante estas dos décadas y aseguró que su vínculo con la Selección continuará desde otro lugar.

Messi sostuvo que extrañará escuchar a los argentinos desde dentro de la cancha y aseguró que, a partir de ahora, será “uno más” alentando al equipo desde afuera.

También agradeció a su familia, entrenadores, compañeros y dirigentes con los que compartió su trayectoria y destacó los recuerdos que se lleva después de una etapa que tuvo momentos extremadamente difíciles y otros históricos.

Los números que deja Lionel Messi en la Selección Argentina

El retiro cierra una trayectoria que comenzó oficialmente el 17 de agosto de 2005 frente a Hungría, cuando Messi tenía apenas 18 años.

Más de dos décadas después, termina su recorrido como máximo goleador y futbolista con más partidos disputados en la historia de la Selección Argentina.

207 partidos con la Selección mayor.

con la Selección mayor. 125 goles .

. 6 Mundiales disputados: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026.

2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026. Campeón de la Copa América 2021.

Campeón de la Finalissima 2022.

Campeón del Mundial de Qatar 2022.

Campeón de la Copa América 2024.

Subcampeón mundial en 2014 y 2026.

Durante el último Mundial volvió a tener un papel decisivo. Messi marcó ocho goles y dio cuatro asistencias en el camino de Argentina hasta la final y volvió a romper varios récords históricos de la competencia.

La Asociación del Fútbol Argentino destacó tras la final que el capitán había disputado su sexto Mundial y se había convertido en el único futbolista argentino en jugar tres finales de la Copa del Mundo.

El antecedente de 2016 y una despedida ahora definitiva

No es la primera vez que Messi anuncia que deja la Selección. En junio de 2016, después de perder por penales la final de la Copa América Centenario frente a Chile, había comunicado que su ciclo estaba terminado.

Meses después cambió aquella decisión y regresó al seleccionado. El desenlace terminó siendo completamente distinto: con el paso de los años llegaron la Copa América, la Finalissima y finalmente el Mundial de Qatar 2022.

Esta vez, el escenario es diferente. Messi llega a la decisión después de completar otro Mundial a los 39 años y de haber conquistado los principales títulos que buscó durante gran parte de su carrera.

“Me voy con la tranquilidad y el orgullo”, resumió en su despedida. Desde este lunes, la historia de Lionel Messi como jugador de la Selección Argentina llegó oficialmente a su final.