Aumento salarial para empleados públicos y fuerzas: de cuánto es la suba y cuándo se cobra el bono

Si sos empleado público nacional, militar o efectivo de las fuerzas de seguridad federales, la duda sobre tus próximos sueldos quedó resuelta: el Gobierno nacional ya hizo oficial el esquema de aumentos que regirá hasta fin de año.

A través de decretos en el Boletín Oficial, se confirmaron subas mensuales escalonadas hasta diciembre y una suma fija de $80.000 que llegará con los haberes del último mes.

Suba acumulada del 12,22% para la Administración Pública

Mediante el decreto 832/2026, el Poder Ejecutivo homologó la paritaria del sector público nacional. El acuerdo establece un incremento en cuatro tramos acumulativos sobre el sueldo del mes previo:

Septiembre: suba del 6,90% .

suba del . Octubre: suba del 1,80% .

suba del . Noviembre: suba del 1,60% .

suba del . Diciembre: suba del 1,50%.

Además, se ratificó la prórroga del Premio Estímulo a la Asistencia y se acordó el pago por única vez de un bono de $80.000 remunerativo y no bonificable que se cobrará con el sueldo de diciembre.

Impacto en las Fuerzas Armadas y de Seguridad Federales

A través del decreto 834/2026 y la resolución 844/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, las Fuerzas Armadas y de seguridad tendrán un reajuste inicial del 6,9% a partir del 1° de septiembre.

La medida alcanza a todas las jerarquías y suplementos de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.

El ajuste modifica haberes mensuales, adicionales por servicios y compensaciones por recargo de servicio. Asimismo, se actualizaron los coeficientes del Suplemento Zona para 16.500 efectivos de Gendarmería y Prefectura.

Montos ajustados para docentes y escalafones especiales

Los regímenes especiales de la órbita nacional también verán modificadas sus escalas salariales en los próximos meses.

Para los docentes de la Administración Central, la hora cátedra subirá de forma progresiva desde los $8.982 en septiembre hasta alcanzar los $9.429 en diciembre.

La medida alcanza también a los cargos directivos del ISER y de la Escuela Nacional de Bibliotecarios.

Adicionales clave: Antártida, salud y postura gremial

El suplemento remuneratorio para el personal militar con funciones en la Antártida se fijó en $1,5 millones en septiembre y se elevará progresivamente a $1,6 millones hacia diciembre.

Las nuevas escalas abarcan también a residentes nacionales de salud y a la Curia Castrense.

En el plano sindical, mientras que UPCN aceptó el acuerdo, desde ATE rechazaron la propuesta y anticiparon posibles medidas de fuerza en los próximos días.