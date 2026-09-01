Sorpresa entre clientes del Banco Provincia por débitos indebidos en sus cuentas de hasta $95.000

Un movimiento inesperado en las cuentas de Banco Provincia generó preocupación durante las primeras horas de este martes 1° de septiembre. Clientes de distintos puntos de la Provincia comenzaron a detectar quitas de dinero que no reconocían, justo en una jornada sensible por el inicio del mes y el cobro de haberes de numerosos trabajadores estatales.

Los reportes se multiplicaron durante la mañana y los montos no fueron iguales en todos los casos. Hubo usuarios que denunciaron descuentos de varias decenas de miles de pesos y otros que mostraron cargos cercanos a los $95.000.

La situación llamó especialmente la atención porque no es la primera vez que aparece un inconveniente de estas características. A comienzos de 2026 INFOZONA ya había informado sobre una falla de Banco Provincia que generó descuentos por mantenimiento en cuentas que debían estar bonificadas.

Qué pasó con las cuentas de Banco Provincia

Después de la ola de consultas, voceros de la entidad reconocieron que se produjo una incidencia operativa que generó débitos indebidos en un grupo de cuentas.

Los movimientos aparecieron principalmente bajo conceptos vinculados con el mantenimiento de paquetes bancarios, como “Comisión Mantenimiento Paquete”, pese a que los clientes afectados sostenían que ese cargo no correspondía.

Entre los reclamos difundidos durante la jornada hubo casos de cuentas sueldo de trabajadores estatales, docentes y jubilados. Banco Provincia no informó públicamente una cifra total de clientes afectados, por lo que no es posible determinar todavía el alcance exacto del inconveniente.

Qué pasará con el dinero descontado por error

La entidad indicó que el problema fue identificado y corregido y que comenzó un proceso de restitución automática de los importes debitados incorrectamente.

Esto significa que, según lo informado por el Banco, los clientes alcanzados por esta falla no deberían tener que realizar un trámite previo para recuperar el dinero.

Durante la mañana se había señalado que la normalización avanzaría rápidamente. Pasado el mediodía surgieron reportes de usuarios que ya habían recibido el reintegro, aunque también continuaron apareciendo clientes que aseguraban no verlo todavía reflejado.

Cómo saber si ya devolvieron el dinero

Quienes hayan detectado un débito extraño deberían revisar el detalle de movimientos de su cuenta y no limitarse solamente al saldo disponible.

El reintegro puede aparecer como un movimiento separado que compensa la comisión cobrada anteriormente. Por eso conviene comparar:

El monto debitado originalmente.

El concepto con el que figura la operación.

Los movimientos posteriores realizados por el Banco.

El saldo final después de la devolución.

Si el importe ya fue restituido, no es necesario iniciar un reclamo adicional por ese débito específico.

Qué hacer si todavía falta dinero en la cuenta

Si después de revisar los movimientos el cargo continúa sin su correspondiente devolución, conviene utilizar los canales oficiales de Banco Provincia.

La entidad dispone del Centro de Contacto 0810-222-2776, WhatsApp oficial al 11-2821-6222 y atención mediante PIA desde su web. Para consultas relacionadas específicamente con Cuenta DNI también está disponible el 0810-666-2364.

Los canales actualizados pueden verificarse directamente en la sección oficial de Atención al Usuario de Banco Provincia.

El Banco recuerda además que nunca solicita claves de BIP, Token de Seguridad ni datos sensibles mediante mensajes o llamados.

Por qué el problema generó tanta preocupación

El momento del débito amplificó el impacto. Septiembre comenzó con acreditaciones salariales para distintos sectores de la administración bonaerense y muchas de las cuentas involucradas son utilizadas justamente para recibir haberes.

Para una persona que encuentra de forma repentina $50.000, $70.000 o más descontados de su saldo, la primera impresión puede ser que se produjo una operación no autorizada o un problema de seguridad.

Por eso es importante diferenciar este episodio de un fraude individual: Banco Provincia reconoció una falla operativa propia que alcanzó a un grupo de cuentas.

Cuenta DNI sigue funcionando y los descuentos de septiembre continúan vigentes

El inconveniente con los débitos no implica, hasta el momento, una suspensión general de Cuenta DNI ni de los beneficios comerciales de septiembre.

La billetera de Banco Provincia comenzó el mes con promociones en supermercados, comercios de cercanía, gastronomía, garrafas, veterinarias y otros rubros. En esta guía se pueden consultar todos los descuentos de Cuenta DNI para septiembre y los nuevos topes de devolución.

Eso sí: quienes hayan sido afectados por el débito deberían comprobar primero que el saldo haya quedado normalizado antes de realizar operaciones importantes.

Un antecedente que vuelve a quedar bajo la lupa

La similitud con lo ocurrido al comenzar 2026 es uno de los elementos que más malestar generó entre los clientes.

En aquel episodio también aparecieron cobros bajo conceptos de mantenimiento en cuentas que, de acuerdo con los reclamos, debían tener esas comisiones bonificadas. Luego se realizaron devoluciones.

Ahora Banco Provincia volvió a atribuir el problema a una incidencia operativa y puso en marcha el reintegro automático.

Durante las próximas horas, el dato más importante será comprobar si la restitución termina alcanzando a todas las cuentas afectadas. Quienes todavía tengan diferencias deberían conservar capturas o comprobantes de los movimientos y utilizar únicamente los canales oficiales de la entidad para hacer el seguimiento.