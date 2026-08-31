Policía Bonaerense cobra este martes con aumento: qué cambia en el sueldo y qué puede pasar en septiembre

Este martes 1° de septiembre es día de cobro para el personal del Ministerio de Seguridad y del Servicio Penitenciario Bonaerense. La acreditación corresponde a los haberes de agosto y llega con el segundo tramo de la última actualización salarial definida por la Provincia.

Para las fuerzas de seguridad, el esquema fue de 7% en dos etapas sobre los salarios de junio: 5% desde julio y 2% adicional desde agosto. Por eso, el recibo que se acredita ahora completa esa pauta.

Qué organismos cobran el martes 1° de septiembre

El cronograma provincial de haberes de agosto establece para este martes el pago de:

Ministerio de Seguridad.

Servicio Penitenciario Bonaerense.

Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

Patronato de Liberados.

Instituto Provincial de Lotería y Casino.

Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.

El calendario continúa el miércoles 2 con el Ministerio de Salud y la Caja de la Policía Bonaerense, mientras que otros organismos cobrarán en los días siguientes.

Qué aumento tiene el sueldo de la Policía Bonaerense

El Gobierno provincial anunció en julio una recomposición específica para las fuerzas de seguridad con el mismo esquema porcentual aplicado a los principales sectores estatales:

Tramo Aumento Base Julio 5% Salarios de junio Agosto 2% Salarios de junio

Además, la Provincia informó un incremento del 30% en las asignaciones familiares para las fuerzas alcanzadas.

La comunicación oficial sobre la pauta puede consultarse en el sitio del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Por qué el 2% de agosto se ve recién ahora

Los empleados públicos cobran a comienzos del mes siguiente los haberes devengados durante el mes anterior. Por eso, el 2% que comenzó a regir en agosto se refleja en la liquidación que se acredita durante los primeros días de septiembre.

El monto final no es igual para todos los efectivos. Depende del escalafón, jerarquía, antigüedad, suplementos, función y otros conceptos que integren cada recibo.

Qué puede pasar con los salarios durante septiembre

Septiembre es también el mes previsto para reabrir la discusión salarial de docentes y trabajadores comprendidos en la Ley 10.430. En el caso de las fuerzas de seguridad, la política salarial no surge de una paritaria sindical propia, pero la Provincia suele definir las adecuaciones en relación con la pauta general del empleo público.

Eso significa que una eventual nueva recomposición para estatales será una referencia relevante para saber cómo podrían continuar los ingresos de policías y penitenciarios, aunque cualquier actualización para las fuerzas deberá ser confirmada expresamente por el Gobierno bonaerense.

INFOZONA mantiene una guía general con los aumentos, fechas de pago y la nueva etapa salarial de los estatales bonaerenses en septiembre.

Salud cobra un día después

El miércoles 2 será el turno del personal del Ministerio de Salud y de la Caja de Policía. Ese sector también llega a septiembre con el segundo tramo de la recomposición y con expectativa por la reapertura de las conversaciones salariales.

Los detalles están desarrollados en la nota sobre cuándo cobra Salud bonaerense y qué se negocia durante septiembre.

Para la Policía Bonaerense, por ahora, la certeza inmediata es el cobro de este martes con la actualización de agosto incorporada. La próxima señal será cualquier definición salarial que la Provincia adopte después de reabrir las negociaciones con el resto de los trabajadores públicos.