VTV: cambió el ingreso máximo para que jubilados paguen la mitad en Provincia

El aumento previsional de septiembre tiene una consecuencia que va más allá del recibo de ANSES. También modifica automáticamente uno de los parámetros utilizados para acceder a un descuento importante en la Verificación Técnica Vehicular de la Provincia de Buenos Aires.

El beneficio permite pagar solamente la mitad de la tarifa, pero no alcanza con ser jubilado o pensionado. La Provincia establece un límite de ingresos que se mueve cada vez que cambia la jubilación mínima.

Esto cobra especial relevancia durante septiembre, cuando miles de autos con patente terminada en 9 deben presentarse a verificar. En esta guía podés consultar qué patentes hacen la VTV este mes, cuánto cuesta y cómo sacar turno.

Cuál es el nuevo límite para pagar el 50% de la VTV

La Provincia establece que jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen el equivalente a dos haberes mínimos jubilatorios pueden acceder a una bonificación del 50%.

ANSES oficializó desde septiembre un haber mínimo de $428.633,20. Por lo tanto, el nuevo límite de ingresos pasa a ser:

$857.266,40 mensuales.

Quienes estén dentro de ese nivel de ingresos y cumplan el resto de las condiciones pueden solicitar la bonificación.

Cuánto termina pagando un jubilado por un auto

La tarifa básica vigente para vehículos de hasta 2.500 kilos es de $97.057,65 con IVA incluido.

Con la bonificación del 50%, el costo se reduce aproximadamente a:

$48.528,83.

El valor surge del cuadro tarifario que rige desde el 16 de enero de 2026. La Provincia puede actualizar las tarifas posteriormente, por lo que siempre conviene verificar el importe oficial antes de pagar.

No alcanza con presentarse en la planta y pedir el descuento

Este es uno de los puntos más importantes. El portal de VTV establece que el beneficio debe solicitarse previamente mediante el sistema oficial.

La persona debe ingresar al portal, seleccionar el vehículo y cargar la documentación para que la solicitud sea evaluada.

Puede sacarse turno mientras el beneficio permanece en evaluación, pero existe un riesgo: si al momento de la inspección todavía no fue aprobado, deberá pagarse la tarifa completa.

Por eso, si tenés previsto verificar durante septiembre, conviene realizar la gestión con anticipación.

Qué documentación piden a jubilados y pensionados

La Provincia informa como requisitos:

Documentación que acredite la titularidad del vehículo.

Constancia de vigencia de la VTV.

Último recibo de haberes.

El descuento se concede exclusivamente una vez por año y para un único vehículo de titularidad del beneficiario.

Además, no puede acumularse con otros beneficios del sistema.

Hay otros vehículos que también pagan la mitad

El esquema bonaerense contempla otras categorías bonificadas, además de jubilados y pensionados.

Entre ellas aparecen vehículos de 20 años o más radicados en Provincia, taxis, remises y transporte escolar, siempre que cumplan las condiciones correspondientes.

Las personas con discapacidad pueden acceder a una exención total cuando reúnen los requisitos específicos.

En esta nota podés consultar quiénes pueden pagar la mitad de la VTV y qué beneficios existen.

La mínima de septiembre es la que cambia la cuenta

La Resolución 257/2026 de ANSES fijó oficialmente el nuevo haber mínimo de $428.633,20 a partir de septiembre.

Como la regla de la VTV está expresada en cantidad de haberes mínimos y no mediante un monto fijo, cada actualización previsional mueve también el techo de ingresos del beneficio.

Eso significa que una persona que durante el mes anterior quedaba apenas por encima del límite puede volver a revisar su situación ahora.

La recomendación práctica es hacerlo antes de sacar el turno, porque la aprobación previa del beneficio es la que permite llegar a la planta con el descuento ya habilitado.