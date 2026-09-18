Monotributo: hay una fecha clave este lunes y el vencimiento alcanza a todas las categorías

El fin de semana deja una fecha importante para quienes están inscriptos en el Monotributo. El vencimiento mensual de septiembre no caerá el día habitual y se trasladará al próximo día hábil.

ARCA ya incorporó la fecha dentro de su calendario oficial y el vencimiento alcanza a todas las categorías del régimen simplificado, desde la A hasta la K.

Por qué este mes se paga el lunes 21

El Monotributo vence normalmente el día 20 de cada mes. ARCA aclara que cuando esa fecha coincide con un fin de semana o feriado, el vencimiento se corre al primer día hábil siguiente.

En septiembre de 2026, el día 20 cae domingo. Por eso, el pago mensual vence el lunes 21 de septiembre.

La fecha ya aparece publicada en la sección de próximos vencimientos del portal oficial del Monotributo de ARCA.

Cuánto se paga en septiembre según la categoría

Los valores vigentes son los que comenzaron a aplicarse el 1° de agosto y continuarán durante septiembre. Por ejemplo, la categoría A tiene una cuota total de $49.527,18 y la B de $56.379,08.

Desde la categoría C el importe cambia según se trate de prestación de servicios o venta de cosas muebles. La escala completa puede consultarse en la guía con todos los valores del Monotributo de septiembre.

Ver también: Jubilación para monotributistas: cuánto se aporta por categoría en septiembre

Cómo se puede pagar

Los monotributistas de las categorías generales deben utilizar medios electrónicos. Entre las alternativas habilitadas se encuentran el Volante Electrónico de Pago (VEP), homebanking, débito automático y distintas billeteras virtuales.

ARCA permite además abonar VEP mediante código QR desde billeteras habilitadas. En ese caso, la lectura debe hacerse desde la aplicación de la billetera y no desde la cámara del teléfono.

Para quienes prefieren automatizar el trámite, también está disponible la adhesión al débito automático desde ARCA Móvil o mediante cuenta bancaria.

Qué pasa si el pago queda fuera de término

Cuando una obligación no se cancela dentro del plazo, la deuda queda registrada en la cuenta corriente del contribuyente y puede sumar intereses. El estado puede revisarse desde el servicio Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA).

Desde allí es posible comprobar si el pago fue imputado correctamente, si quedaron períodos pendientes y cuál es el monto actualizado de capital e intereses.

ARCA advierte además que algunos medios pueden demorar en reflejar la acreditación, dependiendo del sistema utilizado y de la conciliación bancaria.

Un detalle para quienes pagan el último día

El lunes 21 no es solamente una referencia administrativa: es la fecha límite oficial de septiembre. Por eso, quienes todavía no tengan configurado débito automático deberían revisar con anticipación que puedan ingresar al portal, generar el VEP o utilizar el medio de pago elegido.

Después del vencimiento, la obligación seguirá pudiendo abonarse, pero ya aparecerá como deuda y deberá calcularse con los accesorios correspondientes.