Supermercados: qué días conviene hacer la compra para recuperar hasta $25. 000 con modo

Elegir mal el día para hacer una compra grande en el supermercado puede significar perder un reintegro considerable. Durante septiembre hay beneficios bancarios que cambian según la cadena, el monto gastado y la forma de pago, por lo que organizar el changuito antes de salir puede hacer una diferencia de varios miles de pesos.

Una de las promociones vigentes alcanza a cuatro cadenas muy conocidas y ofrece el mismo porcentaje de devolución, aunque con días, compras mínimas y topes diferentes. En algunos casos, una sola compra puede dejar hasta $25.000 de reintegro.

Ver también: Ahorrá hasta 35% en el súper: El mapa completo de descuentos y reintegros para septiembre de 2026.

El beneficio que devuelve 20% en Día, Jumbo, Vea y Disco

BBVA mantiene durante septiembre un 20% de reintegro en distintas cadenas pagando con QR de MODO desde la App BBVA y tarjetas de crédito del banco. Para recibir la devolución, además, es necesario contar con una caja de ahorro en pesos activa vinculada a MODO.

Las condiciones cambian según la cadena:

Supermercado Días Compra mínima Tope mensual Día Viernes y sábados $35.000 $20.000 Jumbo Martes y jueves $100.000 $25.000 Vea Viernes $100.000 $25.000 Disco Viernes y sábados $100.000 $25.000

El día de compra y el monto mínimo cambian según la cadena alcanzada por la promoción.

Cuánto hay que gastar para aprovechar mejor el reintegro

En Día, una compra de $35.000 ya habilita la promoción, pero el 20% equivale a $7.000. Para alcanzar el tope mensual de $20.000 habría que acumular $100.000 en consumos elegibles durante la vigencia, siempre respetando las condiciones del beneficio.

En Jumbo, Vea y Disco el mínimo por compra es más alto: $100.000. Sobre ese monto, el reintegro del 20% es de $20.000. El tope mensual informado es de $25.000, por lo que todavía queda margen disponible para otra compra alcanzada por la promoción.

El error que puede dejarte sin devolución

La promoción no se activa simplemente por usar una tarjeta BBVA. El pago debe hacerse escaneando el QR de MODO desde la App BBVA y utilizando una tarjeta de crédito habilitada.

El banco también informa que no aplica a pagos efectuados mediante otras billeteras virtuales. El reintegro puede acreditarse dentro de los 60 días posteriores a la operación, por lo que no necesariamente aparece en la cuenta de forma inmediata.

Las condiciones completas están publicadas en el programa de beneficios de BBVA.

Qué día conviene comprar según la cadena

Martes: Jumbo.

Jumbo. Jueves: Jumbo.

Jumbo. Viernes: Día, Vea y Disco.

Día, Vea y Disco. Sábado: Día y Disco.

El viernes aparece como la jornada con más alternativas. Pero si la compra es grande y se busca Jumbo, martes y jueves son los días a tener presentes.

Ver también: DIA concentra varias formas de ahorrar en septiembre 2026: Qué conviene mirar antes de hacer la compra.

Antes de llenar el changuito, conviene hacer la cuenta

Los topes pueden hacer que dos compras del mismo valor tengan resultados muy diferentes. Si ya se alcanzó el límite mensual, una segunda operación no necesariamente generará otra devolución. También hay que considerar la compra mínima exigida por cada cadena.

Por eso, antes de ir al supermercado conviene mirar tres datos: día habilitado, monto mínimo y tope disponible. En septiembre, esa combinación puede representar hasta $25.000 de diferencia en la cuenta final.