Histórico: un hombre con ela pudo volver a hablar gracias una tecnología revolucionaria de elon musk

Un mensaje de apenas tres palabras alcanzó para mostrar hasta dónde están llegando las interfaces entre el cerebro humano y las computadoras. Un hombre con ELA logró volver a decirle “te amo” a su esposa mediante un implante cerebral desarrollado por Neuralink, la compañía de neurotecnología fundada por Elon Musk.

El momento fue difundido por la propia empresa y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Detrás de la escena hay una tecnología todavía experimental que intenta resolver uno de los mayores desafíos para pacientes que pierden la capacidad de hablar: convertir directamente la intención de pronunciar palabras en una voz que pueda escucharse.

Cómo hizo Neuralink para convertir señales del cerebro en palabras

El protagonista es Kenneth, un paciente diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que progresivamente puede afectar el movimiento y el habla.

En enero de 2026 se convirtió en uno de los participantes del programa VOICE de Neuralink y recibió el implante cerebral N1. El dispositivo registra actividad neuronal relacionada con los movimientos y procesos necesarios para hablar.

La clave es que Kenneth no necesita pronunciar físicamente cada palabra de manera convencional. El sistema busca detectar las señales que aparecen cuando intenta hablar o imagina los movimientos necesarios para hacerlo, procesa esa actividad y la traduce mediante software.

El resultado puede convertirse en texto o ser reproducido directamente como audio.

El momento en que volvió a decirle “te amo” a su esposa

La escena que ahora se volvió viral tiene además un componente particular. Neuralink no pretende únicamente generar una voz robótica genérica, sino que trabaja para que el audio se parezca a la voz que el participante tenía antes de que la enfermedad afectara su manera de hablar.

Para Kenneth, la compañía utilizó referencias de su voz anteriores al avance de la ELA. De esta manera, cuando el sistema interpretó las señales correspondientes al mensaje que quería expresar, su esposa pudo escuchar una recreación de aquella voz.

Fue entonces cuando el dispositivo reprodujo las palabras “I love you” (“te amo”).

Su esposa, Cheryl, contó anteriormente que llevaba años sin escuchar a Kenneth hablar como lo hacía antes de que la enfermedad avanzara. Por eso, oír nuevamente una voz similar a la que recordaba tuvo un fuerte impacto emocional.

Qué es VOICE, el nuevo ensayo de Neuralink

La experiencia forma parte de VOICE, el ensayo clínico mediante el cual Neuralink estudia si su interfaz cerebro-computadora puede convertirse en una herramienta de comunicación para personas con graves dificultades del habla.

Según la información oficial de la compañía, el programa está orientado a pacientes con condiciones como:

esclerosis lateral amiotrófica (ELA);

esclerosis lateral primaria;

lesiones de la médula espinal;

accidentes cerebrovasculares.

Cuando una persona habla normalmente, distintas regiones del cerebro generan señales que finalmente llegan a los músculos de la boca, la lengua y la laringe. Algunas enfermedades pueden interrumpir ese recorrido aunque la persona continúe sabiendo perfectamente qué quiere decir.

La idea de Neuralink es saltear parte de ese recorrido dañado: registrar directamente la actividad cerebral y utilizar algoritmos para determinar qué intenta comunicar el paciente.

No significa que Neuralink pueda leer cualquier pensamiento

La demostración también requiere una aclaración importante. El sistema no funciona como una máquina capaz de conocer libremente todo lo que una persona está pensando.

En esta etapa, el objetivo es mucho más específico: identificar patrones neuronales asociados con la intención voluntaria de hablar. Para conseguirlo se realizan sesiones de entrenamiento en las que el participante intenta pronunciar determinadas frases mientras los algoritmos aprenden a relacionar las señales registradas con sonidos y palabras.

Neuralink explicó que todavía se encuentra en una fase temprana y que busca avanzar hacia un sistema capaz de pasar del cerebro a la voz en tiempo real, con una velocidad cada vez más cercana a una conversación natural.

El implante todavía es experimental

A pesar del impacto de las imágenes, el N1 todavía no es un dispositivo disponible para el público ni cuenta con aprobación para comercialización. VOICE es un estudio de factibilidad temprana destinado a evaluar inicialmente la seguridad y el funcionamiento de la tecnología.

Neuralink recibió en 2025 una designación de “Breakthrough Device” de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para su tecnología destinada a restaurar la comunicación. Esa categoría puede facilitar el desarrollo y la evaluación regulatoria de determinados dispositivos, pero no equivale a una autorización comercial.

El avance mostrado con Kenneth, por lo tanto, representa una prueba dentro de un ensayo clínico y todavía habrá que determinar su rendimiento, seguridad y utilidad en un número mayor de personas.

Sin embargo, la escena deja ver con claridad el objetivo que persigue la compañía: que pacientes que conservan lo que quieren decir pero han perdido la posibilidad física de expresarlo puedan algún día volver a mantener una conversación utilizando directamente las señales de su cerebro.