Jubilación para monotributistas en septiembre 2026: cuánto hay que aportar por categoría y cómo se calcula el haber final

Si trabajás como pequeño contribuyente, saber cuánto vas a cobrar el día que te retires suele generar incertidumbre. Aunque el cálculo final depende de las escalas futuras, ARCA y la ANSES ya fijaron los nuevos valores que aportás este mes para tu haber previsional.

A diferencia del empleo formal, el haber del monotributista no se calcula sobre sus ingresos reales, sino en base a una renta presunta según la categoría en la que aportó durante los últimos 10 años activos.

Escala oficial de aportes previsionales en septiembre 2026

Los importes destinados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) varían según el nivel de facturación y categoría declarada ante ARCA:

Categorías iniciales: la Categoría A aporta $18.246,86 ; la Categoría B paga $20.071,55 ; la Categoría C suma $22.078,71 y la Categoría D alcanza los $24.286,58 .

la Categoría A aporta ; la Categoría B paga ; la Categoría C suma y la Categoría D alcanza los . Categorías intermedias: la Categoría E destina $26.715,24 ; la Categoría F abona $29.386,76 y la Categoría G sube a $41.141,46 .

la Categoría E destina ; la Categoría F abona y la Categoría G sube a . Categorías altas: la Categoría H fija su aporte en $57.598,04; la Categoría I en $80.637,26; la Categoría J en $112.892,16 y la Categoría K máxima alcanza los $158.049,02.

Fórmula de cálculo: cómo se compone el ingreso al momento del retiro

El haber jubilatorio de un trabajador independiente se estructura sumando dos componentes básicos regulados por ley:

Prestación Básica Universal (PBU): un monto uniforme que se otorga a todos los trabajadores que cumplen con la edad y los años requeridos.

un monto uniforme que se otorga a todos los trabajadores que cumplen con la edad y los años requeridos. Prestación Adicional por Permanencia (PAP): la suma calculada a partir de la renta presunta asignada a la categoría por la cual se aportó en la última década.

la suma calculada a partir de la renta presunta asignada a la categoría por la cual se aportó en la última década. Debido a este esquema, la gran mayoría de los monotributistas termina percibiendo la jubilación mínima, obligando a muchos a seguir trabajando tras el retiro.

Requisitos obligatorios para acceder a la jubilación ordinaria

Para iniciar el trámite formal ante las oficinas previsorias, los contribuyentes independientes deben cumplir las mismas exigencias del régimen general:

Años de servicio: acreditar un mínimo de 30 años de aportes registrados en el SIPA.

acreditar un mínimo de en el SIPA. Edad mínima para mujeres: haber cumplido los 60 años de edad .

haber cumplido los . Edad mínima para hombres: haber alcanzado los 65 años de edad.

Montos vigentes: haber mínimo, bono y PUAM en septiembre

Dado el ajuste del 2,11% (inflación de julio fijada por INDEC) y la prórroga del refuerzo económico: