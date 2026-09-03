Jubilación para monotributistas en septiembre 2026: cuánto hay que aportar por categoría y cómo se calcula el haber final

Si trabajás como pequeño contribuyente, saber cuánto vas a cobrar el día que te retires suele generar incertidumbre. Aunque el cálculo final depende de las escalas futuras, ARCA y la ANSES ya fijaron los nuevos valores que aportás este mes para tu haber previsional.
A diferencia del empleo formal, el haber del monotributista no se calcula sobre sus ingresos reales, sino en base a una renta presunta según la categoría en la que aportó durante los últimos 10 años activos.
Monotributo Promovido de ARCA: quiénes pueden pagar solo el 1% de cuota y qué requisitos exige
Escala oficial de aportes previsionales en septiembre 2026
Los importes destinados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) varían según el nivel de facturación y categoría declarada ante ARCA:
- Categorías iniciales: la Categoría A aporta $18.246,86; la Categoría B paga $20.071,55; la Categoría C suma $22.078,71 y la Categoría D alcanza los $24.286,58.
- Categorías intermedias: la Categoría E destina $26.715,24; la Categoría F abona $29.386,76 y la Categoría G sube a $41.141,46.
- Categorías altas: la Categoría H fija su aporte en $57.598,04; la Categoría I en $80.637,26; la Categoría J en $112.892,16 y la Categoría K máxima alcanza los $158.049,02.
Fórmula de cálculo: cómo se compone el ingreso al momento del retiro
El haber jubilatorio de un trabajador independiente se estructura sumando dos componentes básicos regulados por ley:
- Prestación Básica Universal (PBU): un monto uniforme que se otorga a todos los trabajadores que cumplen con la edad y los años requeridos.
- Prestación Adicional por Permanencia (PAP): la suma calculada a partir de la renta presunta asignada a la categoría por la cual se aportó en la última década.
- Debido a este esquema, la gran mayoría de los monotributistas termina percibiendo la jubilación mínima, obligando a muchos a seguir trabajando tras el retiro.
Requisitos obligatorios para acceder a la jubilación ordinaria
Para iniciar el trámite formal ante las oficinas previsorias, los contribuyentes independientes deben cumplir las mismas exigencias del régimen general:
- Años de servicio: acreditar un mínimo de 30 años de aportes registrados en el SIPA.
- Edad mínima para mujeres: haber cumplido los 60 años de edad.
- Edad mínima para hombres: haber alcanzado los 65 años de edad.
Montos vigentes: haber mínimo, bono y PUAM en septiembre
Dado el ajuste del 2,11% (inflación de julio fijada por INDEC) y la prórroga del refuerzo económico:
Compras en el exterior y envíos postales: ARCA reglamentó los nuevos controles de septiembre y los límites de exención
- Jubilación mínima: se ubica en $498.633,20, valor que ya contempla el bono mensual prorrogado de $70.000.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): asciende a $370.043,24 en septiembre. Esta cobertura equivale al 80% del haber regular y aplica para quienes no completan los 30 años de aportes necesarios.